En redes sociales se han viralizado varias fotos de una chica quien asistió a la boda de su amiga y jamás imaginó que se encontraría a Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen de House of the Dragon.

De acuerdo a las imágenes colocadas en Twitter, una usuaria contó que al asistir a la boda de una de sus amigas, jamás se imaginó que en el restaurante de enfrente, estaría nada más y nada menos que Matt Smith.

Matt Smith de 39 años de edad, es actualmente uno de los actores más populares por su participación en la serie de HBO Max House of the Dragon, en donde tiene el papel protagónico de Daemon Targaryen.

Incluso la afortunada fan de Matt Smith, Daemon Targaryen de House of the Dragon inspirada en las novelas de George R.R. Martin, reveló que estaba tan nerviosa por conocer al actor que él fue quien tomó la foto.

“Al final te ve que te tiembla la mano y te dice: ‘Give me the iPhone’ y toma la selfie. Morí, morimos” Usuaria de Twitter

Matt Smith está en Ecuador y sorprende a los fans de House of the Dragon

Y es que desde hace unos días se dio a conocer que Matt Smith, quien da vida al amado y odiado Daemon Targaryen de House of the Dragon, se encontraba en Ecuador.

Matt Smith, quien también es reconocido por su actuaciones en The Crown, Morbius, Doctor Who o El Misterio de Soho, ha demostrado ser bastante accesible con los fans.

Pues quienes han tenido la suerte de encontrarse con Matt Smith, han podido tomarse una foto con el actor del momento quien ha dado vida a Daemon Targaryen.

Y aunque no se ha revelado con exactitud si es que Matt Smith se encuentra de vacacione so por trabajo en Ecuador, su visita coincide justo cuando ha llegado el capítulo final de la primera temporada de House of the Dragon.

Ahora habrá que esperar al menos un par de años para que la segunda temporada de House of the Dragon, con Matt Smith como Daemon Targaryen, lleguen de nueva cuenta a la plataforma de HBO Max.