La Casa de los Famosos México nuevamente dio una noche de cine a los habitantes, pero además destapó sus intenciones de llevar a la final a La Barby Juárez, de 43 años de edad.

Las películas tenían dos fines: meter cizaña y victimizar a La Barby Juárez . Verás, los habitantes vieron conversaciones de sí mismos tachando a la boxeadora como comodín y hablando de lo aburrido que es Jorge Losa.

Así como disfrutaron de cápsulas protagonizadas por la boxeadora hablando sola, asegurando ser buena persona y sufriendo en cada rincón de La Casa de los Famosos México tras eliminación total del Team Cielo.

De esto se quejaron en redes sociales ya que no gustó que La Barby Juárez sea la nueva víctima cuando se le ha visto hablar mal de sus compañeros y crear conflictos, por lo que piden su salida del polémico reality show.

Jorge Losa no gusta ni como conductor al regresar a La Casa de los Famosos México

Además de tener favoritismo en La Casa de los Famosos México, producción está consintiendo a Jorge Losa -33 años- fuera ya que lo puso como conductor en la última gala, lo que molestó a la audiencia y extrañó a los habitantes.

Poncho de Nigris, de 47 años de edad, fue el primero en quejarse ya que Jorge Losa se tomó a mal los videos y los atacó en vivo algo que no había hecho durante el show puesto que jugó a ser “buena persona”.

“Se mostró como en verdad es”, sugirió Sergio Mayer, de 57 años de edad, quien asegura ‘Albacete’ no tiene nada qué perder estando fuera, así como reprobó que a La Barby Juárez se le esté victimizando.

Team Infierno no fue el único que se molestó también la audiencia quienes vía redes sociales piden a la producción que dejen de poner a Jorge Losa frente a cámaras cuando es evidente que ya no lo quieren ver.

“¿Por qué nos ponen a Jorge si nadie lo quiere ver ya?”, “A nadie han dejado conectarse dos veces con los habitantes…luego dicen que no hay favoritismos”, “Pobre Albacete jicama sin sal. Ya no lo exhiban así”,

“Jefa, le doy 10 puntos a Jorge para que no vuelva”, “Qué hueva, hasta los conductores lo tienen que defender”, ”Terrible la participación de Jorge Losa, ¿de qué privilegios goza?”, expresan.

La Barby Juárez dice estar feliz por Nicola Porcella, pero le echa a perder el festejo

Aunque La Jefa “le prohibió” a La Barby Juárez hablar de su berrinche tras la victoria de Nicola Porcella, quien tiene el pase de finalista, la boxeadora tocó el tema.

“Claro que me emocioné cuando Nicola sacó el pase”, dijo y enseguida intentó bromear, “no había ganado nada y pues me sentí contenta”, agregó.

Así como dijo estar bien con el Team Infierno ya que habló con sus compañeros; no obstante, la boxeadora sigue insistiendo en no querer convivir porque no desea que le vayan a gritar cosas mal.

Lo que no saben los habitantes es que las porras negativas hacia la boxeadora son porque ha hablado mal de ellos, incluso de la mamá de Emilio Osorio, de 20 años de edad, así como se victimizó junto a Jorge Losa.