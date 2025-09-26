A solo unas semanas de la recta final en el reality de La Casa de los Famosos México 2025, el rating se les cae.

La Casa de los Famosos México 2025 ha marcado su rating más bajo durante su última nominación, en la transmisión en vivo del reality el pasado miércoles 24 de septiembre.

Al marcar un rating de solo 2,03 millones de personas que vieron la última nominación de La Casa de los Famosos México 2025 en Canal 5.

Lo que puso a la última nominación de La Casa de los Famosos México 2025 d ebajo de la barra de los programas del día en Las Estrellas.

Programas del día en Las Estrellas que marcaron un rating superior entre los 3,63 a los 2,29 millones de vistas.

Rating que llama la atención y que es un duro golpe para La Casa de los Famosos México 2025, pese a que logró ser vista mucho más que en la barra de programas de la competencia, de TV Azteca e Imagen TV.

Y lo que apunta que tal y como los seguiremos han dicho, el reality de La Casa de los Famosos México 2025 va en declive.

Pues en recientes críticas, La Casa de los Famosos México 2025 ha sido calificada por los fans de monótona.

Asegurando que La Casa de los Famosos México 2025 se ha convertido en uno de los programas de los que llaman “más de los mismo”.

Por lo que se dice que La Casa de los Famosos México 2025 ya no es innovador, aún con polémicas que ha generado.