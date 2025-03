Uno de los queridos conductores de La Casa de los Famosos México 2025 acaba de anunciar que ya no formará parte del reality show.

Afortunadamente, la participación de los conductores principales está garantizada en La Casa de los Famosos México 2025, hasta ahora.

Quien dice adiós es Pablo Chagra, el carismático conductor digital de La Casa de los Famosos México.

Pablo Chagra (@pablo.chagra / Instagram )

Pablo Chagra no volverá como conductor de La Casa de los Famosos México 2025

“Es oficial, se los tengo que confirmar yo”, anunció Pablo Chagra sobre su salida de La Casa de los Famosos México 2025.

¿Por qué se ausentará La Casa de los Famosos México 2025? Pablo Chagra dijo que le dolía dar esta noticia, pero que fue decisión suya.

Este año, Pablo Chagra estará ocupado en tres nuevos proyectos, uno de los cuales está a punto de ser revelado, según adelantó.

“Me duele porque me encantaba ir, saber las cosas primero”, reiteró Pablo Chagra.

Pero también destacó que al ya no formar parte de la producción, tendrá más libertad para hablar de lo que ocurre en La Casa de los Famosos México 2025.

Pablo Chagra (Instagram/@pablo.chagra)

¿Quién será el reemplazo de Pablo Chagra en La Casa de los Famosos México 2025?

En tono de broma, Pablo Chagra planteó la posibilidad de que sea Marie Claire Harp -de 31 años de edad- su reemplazo en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que, dijo, a la conductora ya nada más le falta vender pozole, pues está llena de trabajo.

Ya en tono más serio, Pablo Chagra dijo haber escuchado que hay planes de que dos personas ocupen su puesto porque es muy demandante.

Enseguida, Pablo Chagra agradeció a Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, y a Endemol por haberle dado trabajo.

También, por haberle permitido hacer su sueño realidad: Trabajar con Galilea Montijo -de 51 años de edad- a quien llenó de halagos.

“La casa no me debe, al contrario, le voy a deber siempre al proyecto por las oportunidades que me dio”, remató Pablo Chagra.