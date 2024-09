Es difícil no enterarse de lo que ocurre en La Casa de los Famosos 2024 México: está en todos lados. Su éxito radica en que ha generado conversación más allá de la televisión. En redes sociales es el tema del momento.

Date una vuelta por el feed de la red social de tu preferencia. Aunque hayas entrenado a tu algoritmo para que te salga sólo lo que a ti te gusta, es muy probable que se cuele por ahí un video sobre La Casa de los Famosos 2024.

Y si estás en TikTok, esas probabilidades aumentan: verás un live con personas discutiendo si son team Adrián Marcelo o team Gala Montes, algún clip de un momento polémico, o un análisis sobre lo que ahí acontece. Incluso si el o la creadora de contenido de tu preferencia no suele cubrir ese tipo de asuntos, lo más probable es que al menos tenga un video de La Casa de los Famosos.

Desde que inició esta segunda temporada, parecía que a Televisa lo que le importaba era levantar polvareda. Y los datos que presentó, desde el inicio, presumieron en primer lugar los números en las plataformas. Esto más allá de lo logrado en ViX, plataforma de streaming de la televisora, que es donde se transmite las 24 horas del día el quehacer de los famosos que se encuentran encerrados.

Los 12.2 mil millones de vistas de video que Televisa presume en redes sociales son el principal aliciente para quienes quieren hacerse un nombre en Internet o buscan potenciar su marca ya existente.

Mauricio Gibson (Maurg1), YouTuber que por años se ha dedicado al salseo (término utilizado para reportar sobre el acontecer de los influencers o creadores de contenido, como si fuera un noticiero de espectáculos), ignoró en gran parte la primera temporada de La Casa de los Famosos.

Como estaba llena de actores y celebridades de medios tradicionales, vio que el interés hacia el show estaría acaparado por las personas que crecieron con la televisión. La irrupción de Wendy Guevara fue ese Je ne sais quoi que hizo que el programa fuera un éxito con varias generaciones.

Esta vez, Mauricio, de 31 años de edad, supo que la jugada era distinta: la irrupción de celebridades de Internet iba a cambiar todo.

“Lo que me llamó a mí la atención es que estaban creadores de internet, justamente lo que yo me dedico a cubrir. Que estaba Ricardo Peralta, de Pepe y Teo; Adrián Marcelo que tiene su programa en internet y que estaba en SNSerio en Multimedios; Karime Pindter, otra que tiene su podcast”.

Los videos en TikTok de Maurg1 (que tiene 976 mil seguidores en esta plataforma) son parte del interminable scrolleo sobre el reality show. Su contenido abarca millones de vistas (11.2 millones en su contenido más visto). El formato que él utiliza es el de análisis y comentario. No se limita a compartir un clip, sino que genera ese engagement que tiene a muchos de nosotros enganchados con el programa. También publica en YouTube, donde tiene 3.16 millones de suscriptores. Inició en esa plataforma hace más de una década.

“Cuando empecé a cubrir La Casa de los Famosos y vi a otros creadores, dije ‘¿y por qué están reportando si alguien va al baño?’ ‘¿Qué pedo?’. Hay que informar lo importante. Y más que que ver los clips de redes, yo trato de estar pendiente de ver el programa, de sacar mis propios clips, porque también algo que me gusta mucho desde que empecé, es la calidad”.

Los creadores de contenido que hablan de La Casa de los Famosos no sólo abordan los chismes. Hay una infinidad de aristas y decenas de tópicos. Parece que cualquier tema puede derivarse en hablar del reality.

Efrén Esqueda, que se dedica a hablar de terror y true crime en su TikTok (donde tiene 1.3 millones de seguidores), también comenzó a cubrir La Casa de los Famosos.

El joven de 21 años de edad, egresado de comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, encontró la manera de hacer que el tema del momento encajara en su contenido, para satisfacer a sus fanáticos y a quienes así comenzaron a descubrirlo.

“La Casa de los Famosos la estoy abordando no solamente como chisme. Es súper complejo el hecho de cómo las interacciones humanas hacen que este reality show, más allá de solamente contenido, sea hasta un experimento social. Desde los integrantes que están ahí dentro y el público que lo estamos viendo y creando contenido o conversaciones”.

Efrén consideró que no ha visto, hasta el momento, un crecimiento diferente al que ya presentaba por sus videos sobre el reality. Pero sí ha tenido mile de vistas en el material que realiza del tema.

El comunicólogo y TikToker elogió la narrativa que se ha empleado dentro de La Casa de los Famosos, para, precisamente, permitir que la gente busque el análisis y no se quede con lo que ve en la televisión -o ViX-.

“Los villanos son los que nos están dando un chingo de contenido. Porque, más allá que estés de acuerdo en las actitudes maquiavélicas de muchas personas que están ahí, es gracias a esas actitudes maquiavélicas que el show está siendo un éxito. ¿Por qué? porque no solamente se quedan en todo súper buena onda, como Gomita, ¿no? sino que esa parte de eso, si ahorita el Team Tierra, que es como los villanos, no hubieran sido esos villanos, el reality show ahorita no sería el éxito que está siendo en este momento. Es una muy buena historia, tuvieron una muy buena selección de cast y de aquí hicieron algo sumamente realista de esta temporada”.

Efrén Esqueda