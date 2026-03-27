La actriz Nicole Wallace se ha posicionado como una de las figuras emergentes del entretenimiento europeo gracias a su participación en series juveniles y producciones de streaming, entre ellas Culpa mía de Amazon Prime Video.

Su salto a la fama ocurrió con la serie Skam España, donde interpretó a Nora Grace, un personaje que conectó con audiencias jóvenes por abordar temas emocionales y sociales.

Nicole Wallace (Instagram | Nicole Wallace)

¿Quién es Nicole Wallace?

Nicole Wallace es una actriz y cantante española nacida el 22 de marzo de 2002 en Madrid, España, aunque pasó parte de su infancia en Estados Unidos.

Desde temprana edad mostró interés por las artes escénicas, lo que la llevó a formarse en actuación, canto y baile, consolidando una carrera multifacética dentro de la industria del entretenimiento.

Su carrera dio un giro internacional con la saga Culpa mía, producción que se convirtió en un éxito en plataformas digitales y amplió su popularidad en América Latina.

¿Cuántos años tiene Nicole Wallace?

Nicole Wallace tiene 24 años de edad.

Nicole Wallace (Instagram | Nicole Wallace)

¿Quién es el esposo de Nicole Wallace?

Hasta el momento, Nicole Wallace ha mantenido su vida personal con discreción, aunque se le ha vinculado públicamente con su coprotagonista en Culpa mía, el actor Gabriel Guevara.

Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre una relación formal o matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Nicole Wallace

Nicole Wallace nació el 22 de marzo, por lo que su signo zodiacal es Aries

¿Quiénes son los hijos de Nicole Wallace?

Nicole Wallace no tiene hijos, ya que actualmente se encuentra enfocada en el desarrollo de su carrera artística tanto en la actuación como en la música.

¿Qué estudió Nicole Wallace?

Nicole Wallace estudió artes escénicas y se formó en disciplinas como actuación, canto y danza, lo que le ha permitido desempeñarse en distintos formatos dentro del entretenimiento.

Nicole Wallace (Instagram | Nicole Wallace)

¿En qué ha trabajado Nicole Wallace?

Nicole Wallace ha participado en proyectos televisivos y cinematográficos, destacando su papel en Skam España y su protagónico en Culpa mía, además de incursionar en la música con diversos sencillos.

Actualmente, es considerada una de las actrices jóvenes con mayor proyección en el cine juvenil europeo y protagonista de la serie La Casa de los Espíritus.