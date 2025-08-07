Kristi Noem aparece en el capítulo Got A Nut de South Park de la temporada 27 y le dispara a un perro; esta es la verdad detrás del polémico capítulo.

Donald Trump -de 79 años de edad- y otros funcionarios estadounidense han aparecido en la última temporada de South Park.

Kristi Noem le disparó a un perro en un capítulo de South Park y esta es la triste historia

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem apareció en el capítulo de South Park disparándole a un perro.

Aunque los fans de South Park podrían creer que se trata solo de una dramatización, la realidad es que Kristi Noem sí le disparó a un perro.

Kristi Noem parece en South Park (Comedy Center )

Kristi Noem mencionó en su libro autobiográfico narra un episodio de maltrato animal, donde mató a una de sus mascotas.

La ex Gobernadora de Dakota menciona que tenía un perro al que llamó ‘Cricket’, la cual no podía entrenar y era agresiva.

Según Kristi Noem, la perrita era peligrosa para las personas y tampoco le “servía como perro de caza”.

Kristi Noem cita en su libro: “Odiaba a ese perro” y tras no poder domesticar al animal, decidió sacrificarlo.

La propia Kristi Noem le disparó a su mascota, luego de que esta atacara a las gallinas de su vecino y le mordiera.

Por si fuera poco, Kristi Noem le disparó a una cabra que perseguía a las personas y lastimaba a sus crías.

¿De qué trata Got A Nut de South Park? El capítulo donde Kristi Noem le dispara a un perro

El capítulo Got A Nut de South Park trata del despido del Sr. Mackay tras los recortes en el Departamento de Educación.

El Sr. Mackay se ve obligado a trabajar en la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante su entrenamientos como agente del ICE, el Sr. Mackay y sus compañeros ven un video donde Kristi Noem le dispara a su perro en la cara.

Este chiste es recurrente en el capítulo, pues Kristi Noem aparece en diversas ocasiones disparándole a perros.