En River North en Chicago se instaló un memorial satírico hacia Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, recordando a su perro Cricket.

La historia detrás de este memorial como una protesta contra su trabajo en el gobierno de Donald Trump, remonta a declaraciones que ella mismo hizo en su libro publicado en 2024.

Memorial al perro de Kristi Noem en Chicago como una protesta satírica

Videos han mostrado que en River North cerca de Trump International Hotel & Tower, hay un memorial donde se ve la foto de Kristi Noem con el título “sick puppy” así como diversos peluches de perro con disparos de bala, pero ¿a qué se debe?

Informes detallan que los creadores de este memorial en Chicago son activistas que protestan de forma satírica contra las políticas antimigrantes que Kristi Noem ha implementado en Estados Unidos.

Pero ¿por qué perros? El que el cuadro de la secretaria de Seguridad lleve el título “sick puppy [perra enferma]” es debido a su trabajo en el gobierno, pero también a una historia que remonta al 2024.

BREAKING: A memorial for Kristi Noem’s dog has been erected in Chicago. pic.twitter.com/QMiCJorkA6 — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 19, 2026

Kristi Noem publicó en 2024 el libro “Sin vuelta atrás” que es una autobiografía donde narra lo que sucedió con su perro Cricket de 14 meses de edad, que calificó como indomable y agresivo.

La secretaria aseguró que Cricket arruinaba los momentos de cacería, atacaba a las gallinas de su vecino e incluso la llegó a morderla a ella. Fue ahí que decidió sacrificar a su perro con un disparo.

Lo narrado por Kristi Noem fue para sus críticos el reconocimiento de la crueldad en la secretaria, por lo que desde hace tiempo han decidido hacer protestas satíricas contra ella recordando a su perro Cricket.

Sin embargo, en el memorial en Chicago no solo pensaron en el perro Cricket, sino que además fue colocado cerca de un hotel propiedad de Donald Trump.

Crítica a Kristi Noem en South Park

Así como surgió el memorial al perro de Kristi Noem en Chicago, antes tuvo un episodio dedicado en South Park donde también mencionan el disparo a Cricket que ella misma confesó.