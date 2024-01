Se dio a conocer que Juego de Tronos tendrá 3 series animadas; fue George R.R. Martin quien lo confirmó.

El universo de Juego de Tronos se expandirá aún más para emoción de todos los fans de la franquicia.

Así lo dejo ver el propio escritor George R. R. Martin, de 75 años de edad, quien planea varios proyectos.

George R.R. Martin confirma que Juego de Tronos tendrá 3 series animadas, ¿de qué tratarán?

Mediante un actualización en su blog, George R.R. Martin compartió con sus seguidores que Juego de Tronos contaría con 3 series animadas.

Primeramente, George R.R. Martin se dio tiempo para hablar de las producciones en streaming que él considera destacadas.

Game of Thrones (HBO)

En ese rubro, el autor de Juego de Tronos mencionó que la serie Samurái de ojos azules de Netflix es de las mejores cosas que ha visto los últimos días.

Dicho comentario dio pie para que George R.R. Martin hablara de los proyectos animados de Juego de Tronos que tiene en puerta con HBO.

Según lo revelado por Martin, las producciones estarían ambientados en el mundo ficticio de Canción de hielo y fuego.

George R. R. Martin (George R. R. Martin)

Otras de las cosas que mencionó George R.R. Martin fue que tenía cuatro ideas de series animadas, aunque fueron archivadas.

Pese a esto, George R.R. Martin mencionó que hay 2 proyectos que van a buen ritmo y que Nine Voyages tendrá formato de animación por el presupuesto.

“Las limitaciones presupuestarias probablemente habrían hecho que una versión live action fuera prohibitivamente costosa, con la mitad del espectáculo teniendo lugar en el mar y la necesidad de crear un puerto diferente cada semana, desde Driftmark hasta Lys, las Islas Basilisk, Volantis, Qarth y… bueno, muchos más. Hay todo un mundo ahí fuera. Y tenemos muchas más posibilidades de mostrarlo todo con animación. Así que ahora tenemos tres proyectos animados en marcha.” George R.R. Martin

En Nine Voyages se nos contará acerca de la serpiente marina Corlys Velaryon, que en House of the Dragon es interpretada por Steve Toussaint, de 58 años de edad.

House of the Dragon (HBO Max)

¿Cuándo se estrenan las series animadas de Juego de Tronos?

Los fans de George R.R. Martin aún deberán esperar al estreno de las series animadas de Juego de Tronos, ya que los proyectos aún no reciben la luz verde.

George R.R. Martin tiene las esperanzas de que dichas producciones lleguen a la pantalla.

Sin embargo, el escritor estadounidense aseguró que “nada es seguro en Hollywood” y que en caso de que lleguen, las harán emocionantes como Samurái de ojos azules de Netflix.