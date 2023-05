Malas noticias para los fans de House of the Dragon 2, ya que Javier Ibarreche piensa que la serie está destinada al fracaso por un pequeño detalle que sigue sin resolverse.

Pese a que House of the Dragon ha sido un éxito televisivo, todo parece indicar que podría convertirse en un fiasco cuando se estrene su temporada número 2.

Así lo está pronosticando el creador de contenido en TikTok, Javier Ibarreche, quien recordó todo lo que pasa en la actualidad en la industria del entretenimiento en Hollywood.

Y que tiene efecto en diversas producciones, como House of the Dragon 2, que está desarrollándose en un contexto bastante turbulento en la meca del cine y la televisión.

Huelga de guionistas de Hollywood haría que House of the Dragon 2 fracase, dice Javier Ibarreche

De acuerdo con Javier Ibarreche, la culpable de que House of the Dragon 2 fracase sería la huelga de guionistas de Hollywood que estalló el pasado 2 de mayo.

Dicho problema surgió por una demanda legítima por parte del sindicato Writers Guild of America (WGA) , al pedir mejores condiciones de sueldo a los productores, que se niegan a darlo.

Este conflicto laboral entre guionistas y productores podría extenderse varios meses, y es ahí de donde surge la preocupación de Javier Ibarreche.

Principalmente porque “mientras la huelga esté activa, ningún escritor que forma parte del sindicato puede trabajar en ninguna producción como escritor”.

En ese sentido, Javier Ibarreche explica que ya varios proyectos fueron pospuestos como Blade y Big Mouth, que comenzaron o tenían avanzado su guion y decidieron parar.

Incluso, los creadores de Stranger Things temporada 5 decidieron frenar para no comprometer la calidad de su producción.

El problema aquí, dice Javier Ibarreche, es que House of the Dragon anunció que continuará con su producción pese a la huelga de guionistas.

El argumento de los responsables detrás de House of The Dragon 2 es que ya concluyeron con el guion, pero para Javier Ibarreche esto es bastante “estúpido”.

Para Javier Ibarreche, así afectaría huelga de guionistas de Hollywood a House of the Dragon 2

El problema que haría que House of the Dragon 2 sea un fracaso, tiene que ver con pensar que el guion de la historia ya está listo, cuando en realidad este cambia con la filmación.

Y los encargados de hacer estos ajustes a los libretos de las series y películas son los guionistas que por el momento no pueden trabajar por su huelga.

Así lo explica Javier Ibarreche con su particular estilo en un TikTok:

“Cuando el guión de una serie está terminado, el control creativo de la serie, no pasa al director de la serie, pasa al show runner. El show runner, que oh sorpresa, es el jefe de escritores de la serie. En general, y esto lo han dicho un chingo de escritores: La escritura no termina cuando empieza la filmación. Durante la filmación se le hacen cambios importantes a los guiones. Durante la edición, se le hacen cambios importantes a los guiones. El escritor está presente todo el tiempo, en cada paso de la serie. Lo que yo me temo entonces es que por la prisa de producir la segunda temporada van a hacerla sin escritores y va a quedar de la verga.” Javier Ibarreche

Refiriéndose a House of the Dragon 2, Javier Ibarreche mencionó que aunque Ryan Condal -actual showrunner de la serie- está trabajando en la producción, solo lo hace como productor.

Y que mientras la huelga se encuentre en pie de lucha, Ryan Condal no podrá fungir como guionista e intervenir para modificar el libreto de House of the Dragon 2.

El miedo de Javier Ibarreche es que los guiones se hayan hecho tan apresurados para sortear la huelga, que por tal motivo les hayan quedado feos .

Para él lo mejor sería esperar a que la huelga acabe y así no terminar con una serie que apenas comenzaba a despegar entre el gusto del público.

House of the Dragon 2 podría llegar 2024 y solo hasta su estreno podremos si Javier Ibarreche tuvo voz de profeta.