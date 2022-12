Mientras que House of the Dragon es un éxito en HBO, los fans no se olvidan que Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin está incompleta, pues aún falta el estreno de Vientos de Invierno.

Al respecto del esperado sexto libro de la saga, George R. R. Martin fue entrevistado en Stephen Colbert Presents Tooning Out the News, donde se le cuestionó acerca de Vientos de Invierno.

Mencionó que ya lleva alrededor de 1200 páginas escritas; pero que aún no está terminado, pues considera que le faltan unas 500 para que esté listo.

Esto iría de acuerdo con lo que ya señaló anteriormente, que Vientos de Invierno estaba completo en 3 cuartas partes, lo cual da un poco de esperanzas a los fans.

George R. R. Martin lleva escribiendo Vientos de Invierno ¡11 años!

Si bien los fans agradecen que George R. R. Martin cuide en exceso la calidad de sus libros, también es cierto que tiene un ritmo de escritura bastante lento.

Sólo hay que ver cómo Vientos de Invierno lleva 11 años cocinándose, tomando en cuenta de Danza de Dragones salió en 2011.

George R. R. Martin ha declarado en varias ocasiones que su escritura lenta se debe a que en ocasiones sufre de bastantes bloqueos, además de que ha ido expandiendo su obra más de lo esperado.

Recordemos que originalmente Canción de Hielo y Fuego iba a ser una trilogía, y acabó con un plan de 7 libros.

Fans lo han acusado de distraerse con la producción de Game of Thrones, House of the Dragon, Elden Ring, las giras promocionales, además de las precuelas de sus libros.

George R. R. Martin (Danny Moloshok/Reuters)

George R. R. Martin habría cambiado cosas de Vientos de Invierno tras el final de Game of Thrones

Una teoría acerca del porque del retraso de Vientos de Invierno, se debería al desastre del final de Game of Thrones, que habría obligado al escritor a cambiar cosas.

Recordemos que en un inicio George R. R. Martin aseguró que sólo habría ligeros cambios entre la serie y los libros que faltaban.

Sin embargo, tras el pésimo recibimiento de las temporadas finales, el escritor cambio su discurso señalando que su final sería diferente a lo que vimos en televisión.

Esto ha provocado que muchos fans piensen que George R. R. Martin cambió el planteamiento de Vientos de Invierno y Sueño de Primavera, lo cual habría derivado en otro retraso para el texto.

No olvidemos que además de Vientos de Invierno, aún faltaría que se editara Sueño de Primavera, el libro final de Canción de Hielo y Fuego.

George R.R Martin, autor de la saga de Game of Thrones, (AFP)

Con información de Stephen Colbert Presents Tooning Out the News.