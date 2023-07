Issabela Camil ya metió abogados para defender a Sergio Mayer de la producción de La Casa de los Famosos México y piensa defender de todos a su marido.

Sergio Mayer dejó una muy mala impresión en sus excompañeras de La Casa de los Famosos México, pues en cada gala le hacen malos comentarios.

Esta situación ya habría cansado Issabela Camil, quien no permitirá “calumnias” en contra de su marido y hasta demandas podría iniciar.

Sergio Mayer es uno de los integrantes con más nominaciones en La Casa de los Famosos México y su esposa siempre lo ha defendido.

Issabela Camil-de 54 años de edad- manifestó que se ha percatado que la producción de La Casa de los Famosos México ataca constantemente a su esposo.

“Sí he visto que la producción ha atacado mucho a Sergio (...) No hay manera de hacerse de la vista gorda, lo han atacado mucho”

La esposa de Sergio Mayer insiste en que el actor es “víctima” de duras críticas y difamaciones, situación que no pasa con el resto de sus compañeros a su parecer.

Issabela Camil asegura que Sergio Mayer no es el villano de La Casa de los Famosos México y cree que el reality no está siendo honesto.

“Me han mandado muchos videos de supuestas trampas, no sé, creo que la producción va tener que salir aclarar cosas, yo sí he metido a mis abogados en ciertas cosas que no me han gustado”

Issabela Camil