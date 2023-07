Ferka exige respeto para Jorge Losa porque las porras pueden herirlo de más en La Casa de los Famosos México.

El fin de semana pasado fue uno de los más agobiantes para los integrantes de La Casa de los Famosos México, pues dos de sus integrantes favoritos estuvieron nominados.

Wendy Guevara y Poncho de Nigris estuvieron a punto de salir del reality y por eso recibieron porras afuera de la casa.

Pero entre las frases de ánimo se colaron insultos contra Jorge Losa, a quien llamaron traposo y gritaron: “fuera Jorge” de La Casa de los Famosos México.

Hubo un momento en el que Jorge Losa se quebró y manifestó que no volvería a participar en un reality, pues prefería hacer novelas donde odiaban su personaje y no a él.

Jorge Losa -de 33 años de edad- ha generado gran revuelo en La Casa de los Famosos México, pues a ganado el liderazgo varias veces evitado que lo nominen.

Esto ha generado críticas entre los fans de La Casa de los Famosos México y se ha enfrentado a comentarios que han llegado hasta sus oídos.

Ferka Quiroz -de 36 años de edad- manifestó en una entrevista con Sale el Sol, que le parecen excesivas las agresiones verbales que ha recibido Jorge Losa.

La supuesta pareja de Jorge Losa, explicó que le parece muy bien que lleven porras al resto de los integrantes de La Casa de los Famosos México.

Pero las frases hirientes contra Jorge Losa son “excesivas e innecesarias”.

“Creo que está increíble que lleven porras, pero por favor no molestar a los demás. No tiene idea de lo que siente estar aislado, fuera de tu circulo de amor, lejos de tu país”

Ferka asegura que este tipo de comentarios puedes ser muy perjudiciales para Jorge Losa, quien está aislado y muy lejos de su familia.

A Ferka le desagradaron la porras en contra de Jorge Losa y reveló que ha notado que algunos de los participantes han incitado estas acciones.

Cuando Jorge Losa ganó nuevamente el liderazgo de la casa, Nicola Porcella pidió que le volvieran a gritar frases despectivas.

“Y fomentar que vayan a gritar no está padre, ya me caché a Nicolla, que la verdad me sorprendió mucho. Cuando les ganó dijo: ‘que le vengan a gritar a Jorge’ creo eso no está padre”

Ferka