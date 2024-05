Lucero Mijares le responde a Sofía Rivera Torres por burlarse de ella y atreverse a hablar de su cuerpo con burlas.

Sofía Rivera Torres -de 31 años de edad- fue cancelada en redes sociales por burlarse de la imagen de Lucero Mijares y hacer bromas el cuerpo de la cantante.

Tras la polémica en redes sociales, Lucero Mijares -de 19 años de edad- respondió a los malos comentarios de Sofía Rivera Torres con elegancia.

Lucero Mijares es muy madura y se le “resbala” lo dicho por Sofía Rivera Torres

Sofía Rivera Torres el parte del programa Qué importa y fue ahí donde se burló de que Lucero Mijares confesara en una entrevista que en algunas ocasiones la confunden con un hombre.

La conductora comenzó hacer mofa de la imagen de la joven cantante, por lo que Lucero Mijares ya le respondió.

“La verdad me da igual, no me enteré mucho, pero vi ahí gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo” Lucero Mijares

Lucero Mijares (Instagram | @luceromijaresoficial)

Lucero Mijares no le toma importancia a los comentarios de Sofía Rivera Torres y su esposo, pues ni se enteró de sus polémicas declaraciones.

“Cada quien, si quieren comentar algo bueno, malo, me da igual. La verdad es que no me importa, que yo este bien, la verdad no me interesa” Lucero Mijares

A pesar de su corta edad, Lucero Mijares respondió con madurez y elegancia a las burlas de Sofía Rivera Torres.

Incluso, la cantante dejó claro que no le importa que hablen mal de ella.

Eres NEFASTA @SofiaRiveraT como te atreves a fomentar las críticas al aspecto físico de una jovencita, tu discurso feminista en LCDLF es más falso que tu “talento”

Lucero Mijares tiene algo que tú nunca tendrás. El amor de sus padres, valores, educación y un enorme TALENTO. pic.twitter.com/KDMOtlCLR9 — ℓιℓ (@mrsraoll) April 28, 2024

Lucero Mijares está dispuesta a “sacar las garras” si atacan a su familia

A Lucero Mijares no le es relevante lo que hablen de ella, pero si se trata de alguien que quiere, la situación puede cambiar.

La cantante expresó que está dispuesta a defender a su familia y amigos, si alguien hace malos comentarios como los de Sofía Rivera Torres.

Lucero Mijares ha demostrado tener una vida muy tranquila, pero si alguien se “mete” con su familia o amistades, está dispuesta a defenderlos a capa y espada.

Sofía Rivera Torres (@sofiariveratorres / Instagram)

Los padre de Lucero Mijares no le tomaron importancia a este escándalo, pues no saben ni quiénes son Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, de 54 años de edad.

“Nos dio igual. Allá ellos. Yo a ellos no los conozco, ellos no me conocen a mí, pero cuando los vea normal” Lucero Mijares

Lucero Mijares asegura que si se llegara a encontrar a Sofía Rivera Torres actuaría normal, pues sus comentarios fueron ignorados por la cantante.

Un rumor asegura que Lucero y Manuel Mijares -de 66 años de edad- tomaron la decisión de que Lucero León -abuela de Lucero Mijares- sea quien maneje su imagen tras las críticas en su contra.