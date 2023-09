Con apenas 2 temporadas, se ha anunciado que How I Met Your Father no tendrá tercera temporada ni final, pues ha sido cancelada.

How I Met Your Father spin-off de la muy famosa serie How I Met Your Mother de CBS y que se transmitió de 2005 a 2014 ha sido cancelada oficialmente por Hulu.

Esto tras haber terminado su temporada 2 en julio pasado, por lo que How I Met Your Father se une a la lista de cancelaciones de este 2023.

¿How I Met Your Father fue un fracaso? No habrá tercera temporada ni final (Especial)

Esta mañana de sábado 2 de septiembre se ha dado a conocer la cancelación de la serie How I Met Your Father por parte de Hulu.

A lo que ya no habrá tercera temporada ni final de How I Met Your Father y por lo que no conoceremos quién es el padre del hijo de Sophie, personaje que interpretaba Hilary Duff.

Cancelación de How I Met Your Father que se da de manera sorpresiva y sin explicación alguna, por lo que se habla del fracaso.

Debido a esto, Hulu habría tomado la decisión de no seguir adelante con el desarrollo de How I Met Your Father; además de que lamentablemente los personajes no conectaron del mismo modo con la audiencia como How I Met Your Mother.

Asimismo, How I Met Your Father se une a la cancelación también sorpresiva de The Great tras 3 temporadas en Hulu.

How I Met Your Father (Hulu)

¿Dónde ver How I Met Your Father tras su cancelación?

Si fuiste de los fans de How I Met Your Father recuerda que pese a su cancelación los 30 capítulos de la serie de Hulu, plataforma sin servicio en México está disponible en nuestro país por Star+.

El elenco de How I Met Your Father contó con las actuaciones de:

Hilary Duff de 35 años como Sophie

Francia Raisa de 35 años como Valentina

Christopher Lowell de 38 años como Jesse Walker

Suraj Sharma de 30 años como Sid

Tom Ainsley de 31 años como Charlie

Tien Tran de 36 años como Ellen Gilbert

Así como las actuaciones especiales de Cobie Smulders -de 41 años- y Neil Patrick Harris -de 50 años- , dando vida a Robin y Barney, de How I Met Your Mother.