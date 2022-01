‘How I Met Your Father’: ¿Dónde ver la nueva serie en México? Aquí te contamos dónde podrás ver el reboot de la serie.

Una de las sitcoms más populares de los últimos años: ‘How I Met Your Mother’ regresa en una nueva versión televisiva.

Esta vez se la aclamada serie tendrá un twist, ya que estará contada desde un punto de vista femenino.

Pues bien, te damos a conocer todos los detalles de esta serie producida por Hulu .

‘How I Met Your Father’ (Hulu - YouTube)

¿Cuándo se estrena ‘How I Met Your Father’ en México?

‘How I Met Your Father’ se estrena este 18 de enero en el servicio de streaming Hulu en Estados Unidos .

Cada martes los televidentes estadounidenses podrán conocer el desarrollo de la historia protagonizada por Hilary Duff.

Para México y Latinoamérica, ‘How I Met Your Father’ todavía no está disponible y no se ha dado una fecha oficial de lanzamiento .

‘How I Met Your Father’ (Hulu - YouTube)

Sin embargo, se especula que ‘How I Met Your Father’ pronto llegará a través de la plataforma de streaming Star+.

Recordemos que Hulu es un servicio de paga propiedad de Walt Disney Direct-to-Consumer & International, por lo que no suena descabellada esta idea.

¿De qué tratará ‘How I Met Your Father’?

El show ‘How I Met Your Father’ tiene como protagonista a Sophie , quien le cuenta a sus hijos la manera en cómo conoció a su padre.

El relato de Sophie comenzará en la época actual, cuando Sophie y su grupo de amigas se encuentren descubriendo qué quieren de la vida y las relaciones románticas.

Cabe destacar que ‘How I Met Your Father’ estará ubicada en Nueva York, mismo lugar dónde se desarrollaron lo acontecimientos de su serie antecesora.

¿Cuál es elenco de ‘How I Met Your Father’?

La serie televisiva ‘How I Met Your Father’ tiene como actriz principal a Hilary Duff, quien interpreta a Sophie.

Además, ‘How I Met Your Father’ cuenta con la participación actoral de:

Chris Lowell (Jessie)

Francia Raisa (Valentina)

Tien Tran (Ellen)

Josh Peck (Drew)

Ashley Reyes (Hannah)

Suraj Sharma (Sid)

Tom Ainsley (Charlie)

‘How I Met Your Father’ (Hulu - YouTube)

Dichos interpretes buscarán replicar en How I Met Your Father, lo hecho en la serie anterior donde los personajes de Lily, Robin, Ted. Marshal y Barney.

Quienes se volvieron entrañables para los televidentes por sus actuaciones.