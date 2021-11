‘How I Met Your Father’, Hulu presenta la primera imagen oficial de la serie, la cual se trata de un spin off de ‘How I Met your Mother’.

De acuerdo con Variety, la plataforma Hulu presentó la primera imagen oficial de la serie ‘How I Met Your Father’, misma que será protagonizada por Hilary Duff.

Hulu todavía no confirma la fecha de estreno, sin embargo, se espera que la serie ‘How I Met Your Father’ llegue a la plataforma streaming durante 2022.

El elenco de ‘How I Met Your Father’

De acuerdo con la imagen oficial publicada por Hulu, el elenco de la nueva serie ‘How I Met Your Father’ está conformado por Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell y Tom Ainsley.

How I Meet Your Father, imagen oficial (@variety - Instagram)

Por otro lado, Hilary Duff compartió una imagen a través de su cuenta oficial de Instagram y, probablemente, indicaría que en ‘How I Met Your Father’ Josh Peck tendría una aparición especial.

El guion de la nueva serie de Hulu estará escrito por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger.

La producción de ‘How I Met Your Father’ estará a cargo de Hulu y se utilizará tecnología ‘The Infinity’, elaborada por Industrial Light and Magic.

La historia de ‘How I Met Your Father’

‘How I Met Your Father’ narrará la vida de Sophie (Hilary Duff), quien en el futuro contará a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.

Hilary Duff (@hilaryduff - Instagram)

La historia de Sophie iniciará en 2021, cuando ella y sus amigos disfrutan de su juventud y, al mismo tiempo, intentan descifrar lo que quieren hacer con sus vidas en el futuro.

De acuerdo con la imagen oficial publicada por Hulu, los personajes de ‘How I Met Your Father’ también vivirán en Nueva York, al igual que Ted, Robi, Barney, Lili y Marshall.

Hulu: ‘How I Met Your Father’

Hulu, plataforma streaming propiedad de Walt Disney, está posicionándose como una las plataformas que crea y comparte contenido único.

HULU (@hulu - Instagram)

En su momento, Hulu compartió a través de un comunicado oficial que trabajaría en un nuevo proyecto televisivo inspirado en la exitosa serie ‘How I Met your Mother’. La plataforma apostaría por el spin off de la serie creada en 2005 y finalizada en 2014.

“Tengo una historia increíble que contar, la historia de cómo conocí a tu padre”, dijo Hulu y estas palabras marcaron el inicio de un nuevo proyecto que, sin duda, conquistará el corazón de millones de personas.