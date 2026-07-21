HBO Max estrenará ‘Mataviejitas’, serie sobre Juana Barraza

La plataforma de streaming HBO Max anunció el estreno de su nueva serie de ficción ‘Mataviejitas’, inspirada en una de las asesinas seriales más polémicas en México, Juana Barraza.

“Inspirada en uno de los casos criminales más impactantes de México, Mataviejitas, nueva serie original de HBO Max” HBO Max

Serie de la ‘Mataviejitas’, sobre Juana Barraza que promete ser “una mirada llena de tensión, ambigüedad y profundidad dramática”, señaló HBO Max.

Además de que la serie de la ‘Mataviejitas’, sobre Juana Barraza será un thriller psicológico centrado en la persecución y la obsesión de uno de los casos que cimbró la Ciudad de México.

‘Mataviejitas’, la serie sobre Juana Barraza estará bajo la dirección de Humberto Hinojosa, conocido por Luis Miguel: La Serie y Las Viudas de los Jueves, ambas de Netflix; mientras que el la codirección estará José Manuel Cravioto, realizador de El Chapo y Mexican Gangster.

Inspirada en uno de los casos criminales más impactantes de México, #Mataviejitas, nueva serie original de HBO protagonizada por Mayra Hermosillo y Mónica Jiménez, llegará próximamente a HBO Max. pic.twitter.com/5Sqv3WayQu — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) July 21, 2026

¿Cuándo se estrena ‘Mataviejitas’, serie sobre Juana Barraza en HBO Max?

Por ahora HBO Max no ha revelado la fecha para el estreno de ‘Mataviejitas’, la serie sobre Juana Barraza, pero su transmisión será exclusiva de la plataforma de streaming.

Este es el elenco de ‘Mataviejitas’, la serie sobre Juana Barraza de HBO Max

El elenco principal de ‘Mataviejitas’, la serie sobre Juana Barraza de HBO Max estará encabezado por la actriz mexicana Mayra Hermosillo, de 39 años; y la colombiana Mónica Jiménez, de 49 años.

Por ahora HBO Max no ha revelado más detalles para ‘Mataviejitas’, la serie sobre Juana Barraza.