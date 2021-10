Federico Arreola: AMLO debería entregar archivo de Luis Donaldo Colosio a especialistas para reconstruir el caso

Luego de que AMLO ofreció protección a Mario Aburto si da información sobre asesinato de Luis Donaldo Colosio, Federico Arreola Castillo consideró que especialistas podrían reconstruir el caso.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debería entregar el archivo de Luis Donaldo Colosio a especialistas para reconstruir el caso, subrayó Federico Arreola Castillo.

El director general de SDPnoticias comentó a Manuel López San Martín, en MVS, que es interesante que el presidente de México haya ofrecido protección a Mario Aburto, preso por el asesinato del ex candidato presidencial.

Federico Arreola Castillo destacó que hay que ver quién sigue vivo tras el crimen suscitado en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California en marzo de 1994.

Y es que comentó que la gente que participó en el caso, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio “empezaron a morir”.

Federico Arreola Castillo comentó que desconoce si Aburto sea capaz de decir algo más y “quiénes lo convencieron de hacer esto, si es que él lo hizo”.

Asimismo, recordó que Héctor Aguilar Camín dijo que leyó todos los expedientes y no encontró a nadie que dijera: “yo ví a Mario Aburto disparar”.

Federico Arreola Castillo también descartó la hipótesis de los “dos Aburtos” con se mencionó en algún momento, sobre la idea de que Aburto Martínez fue sustituido por otra persona.

Esa hipótesis comenzó a circular porque salieron a la luz supuestas diferencias físicas entre el Mario Aburto detenido en Lomas Taurinas y el Aburto preso en Almoloya de Juarez.

“Yo eso no lo comparto. Yo creo que al que detuvieron y luego lo bañaron y lo peinaron es el mismo”

Federico Arreola Castillo comentó que su “duda es si al que detuvieron primero fue, y segundo si él fue (pudo haber ocurrido así) no lo hizo solo”.

El periodista recordó que cuando Jesús Murillo Karam se encontraba al frente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le prometió que le entregaría el expediente, pero no lo hizo.

“Hace 6 años busqué a Murillo Karam y le pidio acceso al expediente de Colosio y dijo que sí que estaba en un archivo (...) pero luego no me dio acceso a nada (...) me dio largas”

