Dalilah Polanco -de 47 años de edad- se emborrachó al comer una fruta en La Casa de los Famosos México 2025, lo que generó inquietud entre los habitantes.

La actriz explicó que padece un extraño síndrome que puede provocar que parezca borracha con solo ingerir azúcares.

Dalilah Polanco sorprendió al revelar en La Casa de los Famosos México 2025 que vive con el síndrome de autodestilación.

Un trastorno que al consumir azúcares le provoca síntomas de una borrachera.

Todo inició cuando Dalilah Polanco empezó a hablar de forma extraña ante sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025.

Mientras algunos se rieron del comportamiento de Dalilah Polanco, Facundo, quien estaba presente en la plática, no dudó en preguntarle si estaba borracha.

“Me comí un plato de frutas para poderme dormir en chinga, si me ven así no es que me quiera dormir, es que me comí un plato de fruta, le pasa a mucha gente”.

Dalilah Polanco