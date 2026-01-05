Emily en París tendrá una temporada 6, confirma la plataforma de streaming Netflix.

A casi un mes de haberse estrenado Emily en París 5, se dio a conocer que Netflix renovó la serie para una entrega más.

Netflix sorprendió anunciando que habrá una temporada 6 de Emily en París.

Mediante un video publicado en sus redes, Netflix confirmó la noticia.

Home sweet home 🇫🇷 Emily in Paris is returning for Season 6! pic.twitter.com/BM9KNEJbYV — Netflix (@netflix) January 5, 2026

La breve grabación presenta a la actriz Lily Collins caminando para apagar un croissant que tiene una vela con el número 6.

Dejando en claro que Emily en París regresará para una aventura más.

Recordemos que la quinta entrega de Emily en París dio cuenta de los nuevos retos románticos y profesionales de Emily Cooper.

Pese a los cuestionamientos que tuvo la temporada pasada de Emily en París, la serie debutó en lugar del top 10 de Netflix.

Logrando un total de 13.5 millones de vistas en sus primeros cuatro días de emisión, además de mantenerse con 13.3 millones en su segunda semana.

Emily en París (Netflix)

¿Cuándo se estrena Emily en París temporada 6 en Netflix?

Hasta el momento, no se tiene la fecha de estreno de la sexta temporada de Emily en París.

La serie se encuentra en una fase inicial. Sin embargo, se espera que la nueva entrega no tarde mucho en llegar.

Esto si se toma en cuenta que entre la temporada 4 y 5 tan solo hubo un año con tres meses.