Luis “Potro” Caballero y Vanessa Vanjie, personalidad televisiva estadounidense lograron el crossover más inesperado en un reality show.

Vanessa Vanjie, conocida por su participación en “RuPaul’s Drag Race” compartió una foto a lado de Luis “Potro” Caballero.

“Esa vez en All Star Shore con mi mano derecha y mi mano izquierda realmente Luis Potro Caballero” escribió Vanessa Vanjie.

Vanessa Vanjie recordó viejos tiempos junto a Luis “Potro” Caballero cuando fueron participantes en el reality show “All Star Shore” de MTV.

Además, Vanessa Vanjie también compartió un video durante su participación en “All Star Shore”.

Los artistas fueron participantes de All Star Shore, programa transmitido en el 2022 por MTV.

All Star Shore, fue un reality donde las estrellas de los realities más famosos a nivel mundial compitieron entre sí.

En el reality show de MTV no solo unió a Luis “Potro” Caballero y Vanessa Vanjie, sino también Karime Pindter fue una de las 14 participantes.