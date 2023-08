Siempre Reinas, el controversial reality de las famosas mexicanas, ya se grabó y se confirmó que el elenco cambió ¿por Lucía Méndez?

Desde hace varias semanas se supo que Siempre Reinas 2, comenzó filmaciones y a la fecha de hoy se sabe que la producción quedó terminada, dejando a la espera el momento del estreno.

Sin embargo, también salió a la luz que el elenco de Siempre Reinas cambió, pero ¿fue por Lucía Méndez? Ella dejó ver el motivo por el que 2 de las famosas dejaron el reality show.

Elenco de Siempre Reinas 2 cambió, pero Lucía Méndez se quedó

Todo un pleito se desató luego de las grabaciones de la primera temporada de Siempre Reinas, pues Lucía Méndez -de 68 años de edad- terminó del chongo, con al menos dos famosas del elenco.

Y es que hasta orden de restricción hubo, para que Laura Zapata -de 67 años de edad- dejara de hablar de Lucía Méndez.

Laura Zapata (Agencia México)

Los argumentos de Lucía Méndez fueron que Laura Zapata llevó -fuera del reality- la controversia que se provocó en Siempre Reinas, cuando no debería ser así.

“Ella lo llevó a la realidad y de forma personal”. Lucía Méndez, actriz.

Ahora, se sabe que Lucía Méndez y Lorena Herrera -de 56 años de edad-, quienes se llevaban bien, fueron las únicas que permanecieron del elenco original de Siempre Reinas.

Pero ¿quiénes forman parte del elenco de Siempre Reinas 2?

Como te dijimos, solo dos del elenco original quedaron, dejando fuera a Laura Zapata y Sylvia Pasquel -de 73 años de edad-.

Asimismo, según información de la RP y reportera, Vicky López, al elenco de Siempre Reinas 2 se añadieron:

Olivia Collins de 65 años de edad

Rosa Gloria Chayogán de 69 años de edad

Dulce de 68 años de edad

Nuevo elenco de Siempre Reinas 2. (Especial)

Recordemos que Dulce ya estaba planeada para formar parte del elenco en la primera temporada, pero por cuestiones ajenas, no pudo estar en el reality show.

¿Lucía Méndez provocó despido de 2 famosas del elenco de Siempre Reinas 2?

Lucía Méndez venció al quedarse como parte del elenco de Siempre Reinas 2, pero ¿ella provocó el despido de las otras famosas?

Debido a la salida de Laura Zapata y Sylvia Pasquel de Siempre Reinas 2, se desató la duda sobre qué provocó su no participación en el reality show.

Y es que por el pleito que tuvieron con Lucía Méndez, se podía deducir que fue un requisito que la actriz pidió, pero ¿fue así?

En un encuentro con la prensa, Lucía Méndez aseguró que ella no tuvo que ver con que dos del elenco anterior ya no estuvieran. Aunque recordemos que puso una orden de restricción contra Laura Zapata.

Por otra parte, Lucía Méndez dijo que no se consideraba ganadora al quedar en Siempre Reinas 2, pero dijo “a mí me llamaron y me contrataron.

“Yo no tuve nada qué ver, a mí me llamaron, me contrataron, sí hay nuevas reinas, pero yo no tuve nada que ver con que no las volvieran a contratar”. Lucía Méndez, actriz.

Y aunque se pensaría que como ya no están con quiénes Lucía Méndez se peleó, ya no habría conflicto, ella negó que fuera ser un reality show sin conflictos.

Con información de ‘TV y Novelas’ y ‘Berenice Ortiz’.