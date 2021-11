El documental de ‘The Beatles’ dirigido por Peter Jackson llega a Disney+ bajo el título ‘Get Back’, según anunciaron durante el Disney Plus Day y el cual se estrenará el próximo 25 de diciembre.

El anuncio del documental dirigido por Peter Jackson, director de la saga ‘El señor de los Anillos’ , fue hecho durante el Disney Plus Day.

El documental ‘The Beatles: Get Back’ constará de tres partes -tal y como ya se había anunciado- en dónde la legendaria banda de Liverpool estará presente.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrisson y Ringo Starr de nueva cuenta estarán en la pantalla de Disney+, mientras se encuentran en su estudio de grabación.

‘The Beatles: Get Back’ constará de 60 horas de metraje nunca antes vistas

Incluso, de acuerdo al tráiler de Disney+, ‘The Beatles: Get Back’ incluirá el concierto que tuvo The Beatles en Savile Row.

Disney+ anunció la llegada de varias series, películas y documentales el pasado 12 de noviembre

Durante el Disney Plus Day , la plataforma de streaming anunció no sólo la llegada del documental ‘The Beatles: Get Back’, sino la inclusión de varias series y películas.

Asimismo, anunciaron más contenido de National Geographic, Disney, Pixar y la llegada de nuevas series y películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Es decir que el nuevo documental de ‘The Beatles: Get Back’ en donde Peter Jackson fungió como director, no será el único contenido que esté disponible en Disney+.

El video lanzado para promocionar el nuevo documental de The Beatles dirigido por Peter Jackson, muestran el ensayo de ‘ I’ve Got A Feeling’ bajo la dirección de Paul McCartney.