Debanhi ¿Quién mató a nuestra hija? es la nueva docuserie de HBO Max que relata uno de los casos de feminicidios más impactantes de los últimos años en México.

A continuación te decimos todo sobre Debanhi ¿Quién mató a nuestra hija?, guía de capítulos y fecha de estreno de cada uno de ellos.

Fecha de estreno de cada episodio de Debanhi ¿Quién mató a nuestra hija? En HBO Max

Este 18 de septiembre HBO Max estrenó Debanhi ¿Quién mató a nuestra hija?, producción que ofrece una mirada intima sobre la desaparición y muerte de Debanhi Escobar.

Debanhi Susana Escobar fue vista por última vez en la carretera a Laredo en Nuevo León (@Pris_S2020 / Twitter)

Debanhi ¿Quién mató a nuestra hija? consta de cuatro episodios que abordan diferentes aspectos de uno de los casos más mediáticos y controversiales de México:

La desaparición: Aborda y se reconstruye lo que pasó en la noche en la que Debanhi Escobar fue vista por última vez. La búsqueda: Documenta el esfuerzo de la familia y de la sociedad por tratar de encontrar a Debanhi Escobar. El hallazgo: Se narra el momento en el que se descubrió el cuerpo de Debanhi Escobar y las circunstancias que rodearon el caso. La lucha por justicia: En este capitulo se expondrán las acciones legales y sociales que se emprendieron para esclarecer qué fue lo que pasó con Debanhi Escobar.

Se espera que cada semana se estrene un nuevo capítulo, por lo que la fecha de lanzamiento de cada episodio quedaría de la siguiente manera:

La desaparición 18 de septiembre

La búsqueda 25 de septiembre

El hallazgo 2 de octubre

La lucha por la justicia 9 de octubre

Debanhi ¿Quién mató a nuestra hija? (Captura de pantalla )

Esto es lo que sabemos sobre Debanhi ¿Quién mató a nuestra hija? de HBO Max

Debanhi ¿Quién mató a nuestra hija? es una producción que muestra testimonios exclusivos que busca dar una mirada profunda sobre la desaparición y muerte de Debanhi Escobar.

En Debanhi ¿Quién mató a nuestra hija? aparecen familiares, amigos, periodistas, abogados y personas vinculadas al caso que ofrecen sus testimonios sobre lo que le pasó a la joven hace tres años.

Debanhi ¿Quién mató a nuestra hija? exhibe como el caso estuvo lleno de contradicciones y de teorías que nunca fueron comprobadas.

Cabe recordar que Debanhi Escobar fue una adolescente que fue asesinada en el 2022 en Monterrey.

Debanhi Escobar tenía 18 años cuando fue encontrada sin vida en la cisterna de un motel.

La muerte de Debanhi Escobar se convirtió en un símbolo de la ola de violencia en contra de las mujeres que continúa azotando en México.