Sweet Revenge es un cortometraje que se inspira en el mundo de Viernes 13 y está disponible en YouTube para todos los fans de la franquicia.

No solo eso, Sweet Revenge fue un proyecto muy esperado por los seguidores de Viernes 13, luego que no se tuvieran señales de la saga por años.

¿De qué trata Sweet Revenge de Viernes 13?

En sí Sweet Revenge, el cortometraje de Viernes 13, no se aleja mucho de la premisa básica de la franquicia.

Sweet Revenge muestra a un grupo de jóvenes vacacionando en el Lago Cristal, donde se desarrollan varias de las historias de Viernes 13.

Como podrán imaginar, lo que al inicio parecían unas lindas vacaciones se transforman en una lucha por su supervivencia, luego de encontrarse con Jason.

Todo aderezado con varias muertes, mucha sangre, desmembramientos y los elementos clásicos que caracterizan la franquicia protagonizada por Jason.

Además, se deja un final abierto y un pequeño giro, el cual podría desatar toda clase de teorías entre los fans.

Y tal vez la llegada de un segundo corto para completar la historia.

Sweet Revenge, el cortometraje de Viernes 13 (Jason Universe en YouTube)

Sweet Revenge de Viernes 13 es el primer proyecto de la franquicia en 16 años

Los fans de Viernes 13 han celebrado el estreno de Sweet Revenge, pues es lo primero que se ha visto de la franquicia en 16 años, desde el reboot de 2009.

Dado que ese reboot de Viernes 13 no tuvo el impacto esperado, no se desarrollaron más películas en más de una década, aunque Jason apareció en otros medios.

Para muchos, Sweet Revenge marca el regreso triunfal de Jason al mundo del cine, aunque sea en formato de cortometraje en YouTube.

Pues también hay planes de crear una nueva película para cines y A24 mencionó que tienen la intención de desarrollar una serie sobre el Lago Cristal.

Aunque de momento ambos proyectos están en etapa de planeación, la expectativa se mantiene alta alrededor de los mismos, esperando nuevas actualizaciones al respecto.