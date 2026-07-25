Daryl Dixon dice adiós. El actor Norman Reedus se despide de The Walking Dead.

Vía redes sociales, Norman Reedus reveló que el estreno de la cuarta temporada de su serie The Walking Dead: Daryl Dixon será en 2027.

“¡Los últimos episodios de Daryl Dixon llegan en 2027! Todavía no me lo creo. Gracias a todos los que nos acompañaron en este viaje, en los buenos, en los malos momentos y en todo lo demás. Hemos sufrido muchos golpes, cicatrices y conmociones cerebrales por el camino." Norman Reedus

Norman Reedus dice adiós a Daryl Dixon en The Walking Dead

Tras 16 años, Norman Reedus dice adiós a Daryl Dixon en The Walking Dead, producción que lo lanzó a la fama internacional.

En su publicación, el actor destacó el trabajo que se hizo para cerrar su serie de televisión.

Daryl Dixon dice adiós: Norman Reedus se despide de The Walking Dead (@bigbaldhead / Instagram)

También compartió una galería fotográfica del rodaje y una imagen abrazado de la actriz Melissa McBride, que también fue parte del proyecto televisivo.

Norman Reedus además adelantó que el último capítulo “va a golpear diferente y golpear duro” a todos los fans de su spin-off.

Por lo que Reedus se mostró ansioso para que vieran cómo concluye su camino como Daryl Dixon.

Al final de su mensaje, Norman Reedus aseguró que extrañaba a todos en la Comic-Con de San Diego.

La cual se encuentra activa hasta el 26 de julio 2026 y donde se darán más detalles del universo TWD con la tercera temporada de Dead City.

Daryl Dixon dice adiós: Norman Reedus se despide de The Walking Dead (@bigbaldhead / Instagram)

El viaje de Norman Reedus en el papel de Daryl Dixon comenzó en la primera temporada de la serie original The Walking Dead en 2010.

Con el paso de los episodios y temporadas, el personaje se convirtió en uno de los más queridos. Lo que dio pie a una serie spin-off que se estrenó en 2023.