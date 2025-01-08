¿De qué murió Keller Fornes? Se dio a conocer que el actor de The Walking Dead ha muerto a sus 32 años de edad.

La noticia de la muerte de Keller Fornes se confirmó tras ser publicada en el obituario de Lacy Funeral Home en Texas, Estados Unidos.

Y es que de acuerdo a la información, el servicio funerario para el actor de The Walking Dead, está agendado para el próximo 11 de enero en Texas.

¿De qué murió Keller Fornes? Esto se sabe de la inesperada muerte del actor de The Walking Dead

Tal y como se dio a conocer en un obituario, el actor Keller Fornes de 32 años de edad, ha muerto.

Y aunque su muerte ocurrió el pasado 19 de diciembre de 2024, recientemente se dio a conocer gracias al obituario, pues se llevará a cabo el funeral el próximo 11 de enero de 2025.

Great American Media también confirmó la muerte de Keller Fornes a sus 32 años de edad, a través de sus redes sociales, en donde externaron sus condolencias a familia y amigos.

De momento, no se han dado detalles del cómo o porqué murió Keller Fornes a los 32 años de edad, pues se sabe que llevaba varios años sobrio, desde el 2019.

Tampoco se había revelado si es que Keller Fornes, actor de The Walking Dead, atravesaba algún tipo de enfermedad.

El actor de The Walking Dead, Keller Fornes, murió a los 32 años de edad (@forneskeller / Instagram)

¿Quién era Keller Fornes, el actor de The Walking Dead de 32 años de edad?

Keller Fornes murió a sus 32 años de edad el pasado 19 de diciembre del 2024; sin embargo, recientemente se dio a conocer la noticia mediante el obituario de su próximo funeral.

Keller Fornes era un actor que era reconocido por sus actuaciones en series y películas, siendo la más destacada The Walking Dead en donde interpretó a Tower Trooper.

‘Country Rescue’, ‘Found’, y ‘Genius’ eran algunas de las series en donde Keller Fornes formó parte del elenco; además de The Walking Dead..

También participó en películas como ‘Origin’ en 2023 o ‘en Secretos ocultos’, que se estrenó en el año 2021.

Se sabe que a Keller Fornes le gustaba pintar, dibujar, cantar y tocar la guitarra; además de ejercitarse.