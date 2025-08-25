El nombre de Mingus Lucien Reedus, hijo de Norman Reedus, se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que habría sido detenido por grave agresión contra su novia.

Pero, no es la primera vez que Mingus Lucien Reedus se enfrenta a problemas legales, por lo que muchos se han cuestionado ¿quién es el hijo del actor Norman Reedus y la exmodelo Helena Christensen?

¿Quién es Mingus Lucien Reedus, hijo de Norman Reedus que fue detenido?

Mingus Lucien Reedus se ha dado a conocer por ser el hijo del actor The Walking Dead Norman Reedus y de la supermodelo danesa Helena Christensen.

Nació el 13 de octubre de 1999 y ha intentado de construir una carrera en el mundo del entretenimiento.

Mingus Lucien Reedus, hijo del actor Norman Reedus y Helena Christensen (@mingus_reed / Instagram)

Norman Reedus y Helena Christensen se separaron en 2003 cuando su hijo tenía cuatro años.

Pese a que ya no se encontraban juntos, Norman Reedus y Helena Christensen se dedicaron a la crianza compartida y ambos presumen de tener una relación muy estrecha con su hijo.

Desde joven, Mingus Lucien Reedus mostró interés por el cine, la música y el ajedrez.

¿Cuántos años tiene Mingus Lucien Reedus, hijo de Norman Reedus que fue detenido?

Mingus Lucien Reedus tiene 25 años de edad.

¿Quién es la pareja de Mingus Lucien Reedus, hijo de Norman Reedus que fue detenido?

Se dio a conocer que Mingus Lucien Reedus estaba saliendo con la mujer a la que presuntamente agredió y por la que habría sido detenido.

Hasta el momento se desconoce la identidad de esta mujer.

Mingus Lucien Reedus, hijo del actor Norman Reedus y Helena Christensen (@mingus_reed / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Mingus Lucien Reedus, hijo de Norman Reedus que fue detenido?

Mingus Lucien Reedus es del signo zodiacal Libra.

De acuerdo con la astrología, las personas regidas bajo el signo de Libra son sociables y encantadores.

Además de que son conocidos por su indecisión, su aversión al conflicto y una fuerte necesidad de armonía en sus relaciones y entorno.

¿Cuántos hijos tiene Mingus Lucien Reedus, hijo de Norman Reedus que fue detenido?

Mingus Lucien Reedus no tiene hijos.

¿Qué estudió Mingus Lucien Reedus, hijo de Norman Reedus que fue detenido?

Mingus Lucien Reedus estudió cine en la Tisch School of Arts de la Universidad de Nueva York y se graduó en mayo de 2023.

Mingus Lucien Reedus, hijo del actor Norman Reedus y Helena Christensen (@mingus_reed / Instagram)

¿En qué ha trabajado Mingus Lucien Reedus, hijo de Norman Reedus que fue detenido?

Mingus Lucien Reedus comenzó a trabajar en el modelaje desde el 2017.

Firmó con la agencia The Society Management y debutó en una campaña de Calvin Klein.

Mingus Lucien Reedus ha logrado desfilar para casas de moda como Tommy Hilfiger y Versace, además de posar en campañas junto a su madre, incluyendo un anuncio de Victoria’s Secret en 2021.

Sin embargo, Mingus Lucien Reedus ha declarado que su pasión está en la música y el cine.

Como productor musical, utiliza su segundo nombre, Lucien, y publica pistas originales en SoundCloud.

Mingus Lucien Reedus lanzó cinco canciones en Spotify.

Mingus Lucien Reedus, hijo del actor Norman Reedus y Helena Christensen (@mingus_reed / Instagram)

¿Por qué Mingus Lucien Reedus, hijo de Norman Reedus, fue detenido?

New York Post y Page Six reportaron que Mingus Lucien Reedus fue arrestado en Manhattan por un presunto caso de violencia.

Los primeros reportes señalan que Mingus Lucien Reedus fue detenido en su apartamento ubicado en Chelsea después de un confuso episodio con una mujer de 33 años.

Presuntamente Mingus Lucien Reedus le había dado un puñetazo en la pierna, luego la estranguló y la arrojó al suelo.

Medios reportaron que Mingus Lucien Reedus habría sido acusado formalmente de obstrucción criminal y agresión.

Posteriormente se amplió los cargos a lesiones imprudentes, acoso agravado y acoso en segundo grado.

Otras versiones apuntan que Mingus Lucien Reedus llamó al 911 alegando que la mujer estaba tomando pastillas y amenazaba con suicidarse.

Sin embargo, cuando llegó la policía la mujer señaló a Mingus Lucien Reedus como su agresor.

La mujer fue trasladada al Bellevue Hospital en condición estable.

Ni Norman Reedus ni Helena Christensen han hecho declaraciones al respecto.

De acuerdo con la abogada de Mingus Lucien Reedus, Priya Chaudhry, la mujer intentó suicidarse luego de que su defendido terminó su relación de cinco meses.

Incluso señaló que la mujer no le tiene miedo a Mingus Lucien Reedus y no desea presentar cargos en su contra.

Sin embargo, el juez impuso una orden de alejamiento.

Los problemas legales a los que se ha enfrentado Mingus Lucien Reedus, hijo de Norman Reedus

Cabe recordar que no es la primera vez que Mingus Lucien Reedus tiene problemas legales.

Y es que en septiembre del 2021, Mingus Lucien Reedus fue acusado de agredir a una mujer durante un festival en Nueva York.

Mingus Lucien Reedus fue señalado por golpear en el rostro a una mujer de 24 años a la que no conocía en el festival de San Gennaro en Little Italy.

En ese momento se dio a conocer que la mujer terminó en el hospital con una herida bajo el ojo izquierdo.

Mingus Lucien Reedus negó esa versión, asegurando que la mujer y sus amigas lo habían atacado a él lanzándoles comida y halándole el cabello.

“Fue un instinto de defensa. Estaba reaccionando a que me rodearan y tenía miedo por la seguridad de mi grupo”, señaló en ese momento Mingus Lucien Reedus.

Mingus Lucien Reedus se declaró culpable de un cargo menor de conducta desordenada, de esta manera evitó un juicio por agresión.

Sin embargo, Mingus Lucien Reedus recibió libertad condicional con la condición de mantenerse fuera de problemas durante un año y asistir a cinco sesiones de consejería.