La tercera temporada de Dan Da Dan da señales de vida, con una publicación a través de sus redes sociales oficiales, donde se da a conocer su fecha de estreno.

Además de lo anterior, también vemos el primer póster promocional de la tercera temporada de Dan Da Dan; la cual advertimos que tardará un poco en llegar.

Dandadan (Netflix )

Fecha de estreno de la tercera temporada de Dan Da Dan

Lamentablemente para los fans de Dan Da Dan, se dio a conocer que la tercera temporada llegará hasta 2027, sin especificar el día o mes exacto para tener de regreso a Momo y Okarun.

Es decir que tendrán que esperar todo un año (y un poco más) para ver la tercera temporada de Dan Da Dan, uno de los animes más famosos de los últimos tiempos.

Esto rompe con la tradición que tenía el anime, pues sus temporadas 1 y 2 llegaron con tan solo un año de diferencia, algo que muchos agradecieron.

Ahora la continuación de la historia no estará disponible hasta cerca de dos años, lo cual para algunos fans es demasiada espera.

No se dieron detalles del por qué se tardarán tanto en esta ocasión para tener listos los episodios, aunque puede ser para cuidar la calidad del producto.

Póster de la tercera temporada de Dan Da Dan

Para hacer un más llevadera la espera, junto con el anuncio de la fecha de estreno, se liberó el póster promocional de la tercera temporada de Dan Da Dan.

Este póster de la tercera temporada de Dan Da Dan nos presenta a los protagonistas, Momo y Okarun; además de un tercer personaje desconocido.

El cual parece ser un humano con un traje parecido a Godzilla, aunque por razones de derechos no puede ser el querido kaiju “Rey de los Monstruos”.

Es claro que este nuevo personaje será importante para la trama de la serie, quienes estén leyendo el manga ya sabrán su identidad, el resto de fans tendrán que esperar a 2027.