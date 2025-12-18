El anime Dandadan temporada 3 cambia de fecha tras retraso oficial.

Los fan de Dandadan deberán esperar un poco más por la nueva temporada.

Revelan que Dandadan temporada 3 cambia de fecha tras retraso oficial

De acuerdo con algunos rumores de la cuenta de X, SugoLite, Dandadan temporada 3 se retrasará.

La adaptación al anime del manga de Yukinobu Tatsu- de 35 años de edad- no se lanzará en 2026, sino hasta el 2027.

Según las filtraciones, esto podría ser anunciado en el panel de Dandadan en el escenario Jump Super de la Jump Festa 2026.

Dandadan (Netflix)

Entre la temporada 1 y 2 de Dandadan hubo poco tiempo de espera, así que muchos creían que el anime llegaría en 2026, pero no es así.

La noticia de que Dandadan 3 fue aplazado ha generado tristeza entre sus seguidores que deberán esperar por ver a Momo y Okarun en acción.

¿Por qué Dandadan temporada 3 cambia de fecha? Esto sabemos

El retraso de la temporada 3 de Dandadan tendría que ver con Science Saru.

Para 2026, dicho estudio de animación estaría ocupado en otros proyectos como la nueva adaptación de Ghost in the Shell.

Así como la producción dela aclamado Jaadugar: A Witch in Mongolia, drama cortesano ambientado en la Mongolia del siglo XIII.

Por ello, Science Saru habría aplazado el lanzamiento de Dandadan para 2027.