Desde su llegada a nuestro país, las distintas plataformas de streaming han tratado de generar contenidos localizados para el público latino, uno de esos intentos es C.H.U.E.C.O. 2 de Disney+.

Hay que decir que había algo de incertidumbre acerca de C.H.U.E.C.O. 2 y su entrega anterior, pues es bien sabido que las plataformas han caído en varios errores al tratar de hacer “contenido latino”.

Principalmente porque o se sobre esfuerzan demasiado tratando de encontrar el hilo negro de nuestros gustos, o apuestan a lo más sencillo generando contenido de una calidad bastante infame.

Afortunadamente esta comedia rompe con todo eso, entregando uno de los mejores productos regionales de la actualidad.

C.H.U.E.C.O. 2 (Disney)

¿De qué trata C.H.U.E.C.O. 2?

C.H.U.E.C.O. 2 nos mantiene dentro de la peculiar familia Gustozzi, quienes tiene que seguir viviendo acompañados del curioso chimpancé que le da nombre a la serie.

Como era de esperarse, en C.H.U.E.C.O. 2 se supera la problemática inicial de la familia encontrando y lidiando con un chimpancé que, entre otras cosas, puede hablar.

Ahora nos encontramos con una serie de capítulos autoconclusivos (aunque conectados de cierta forma), donde esta peculiar familia trata de vivir en paz.

Claro que nuestro querido primate parlanchín no hará que esto sea fácil, pues trata de explorar nuevas facetas en su vida.

C.H.U.E.C.O. 2 (Disney)

Así que lo veremos es al protagonista de la serie en diversos “trabajos” que lo hagan sentir más útil con su vida.

Esto hace que C.H.U.E.C.O. 2 se sienta diferente; pero sin perder la esencia que hizo que varias personas se engancharan con el show.

Además de que da la posibilidad de que nuevas audiencias se metan de lleno en C.H.U.E.C.O. 2 sin tener que pasar por la primera temporada, pues el programa se explica a sí mismo.

Esta es una ventaja, pues pocas series actuales tienen la capacidad de captar nuevo público luego de su estreno, pues a muchas personas les da flojera tener que pasar antes por varios episodios para ponerse al día.

C.H.U.E.C.O. 2 (Disney)

Es una experiencia similar a ver Los Simpson, guardando sus disntancias, donde puedes ver el episodio 5 de esta temporada y luego el 3, manteniendo siempre la experiencia intácta.

Pues todos y cada uno de sus capítulos son bastante divertidos, sin caer el clichés “latinos” o adaptaciones anglosajonas forzadas a nuestra región, lo cual también es de agradacer.

¿Cómo son las actuaciones en C.H.U.E.C.O. 2?

Hay que decir que, si bien en general C.H.U.E.C.O. 2 cumple perfectamente como una comedia de situación, las actuaciones son un tanto dispares.

No es que una el elenco de C.H.U.E.C.O. 2 no haga bien su trabajo, si no que algunos actores y actrices no tienen tanta presencia o se ven superados por sus compañeros.

Para empezar la dupla de Darío Barassi y Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán se llevan toda la serie, lo cual es bueno ya que son los protagonistas.

Estos dos interpretes cargan con todo el show sin problemas, uno como el siempre desafortunado Juan Gustozzi y el otro como el hiperactivo Chueco.

El problema viene en que el dúo es tan bueno que en ocasiones hace ver mal a sus coprotagonistas infantiles, los cuales si bien aportan a la dinámica, no causan tanto impacto como los principales.

C.H.U.E.C.O. 2 (Disney)

También hay que mencionar que Consuelo Duval se siente un poco desperdiciada en C.H.U.E.C.O. 2, ya que no tiene tanto impacto como en otros programas donde participa.

Aunque es una profesional y da todo de sí en su papel, quienes la han seguido toda su trayectoria saben que ella podría aportar más en C.H.U.E.C.O. 2.

Hay que mencionar que para esta temporada se presentaron varias estrellas invitadas, las cuales lo hacen mejor o peor dependiendo el caso.

Se agradece que se tenga un cast más amplio para mantener fresco el show; pero es cierto que algunos de estos invitados pudieron omitirse.

Afortunadamente la serie está tan bien armada que todas las posibles carencias son superadas con creces.

¿Vale la pena C.H.U.E.C.O. 2?

C.H.U.E.C.O. 2 es una serie que agradará incluso al menos fans de las comedias de situación; tampoco es que sea la producción definitiva del género, pero es bastante agradable.

Obviamente debes de tomar en cuenta que C.H.U.E.C.O. 2 es una serie familiar, por lo que en ocasiones su humor puede parecer demasiado bobo o infantil.

Pero cuando entras dejas de lado esta idea y te metes de lleno con ella, encuentras algo que te hace conectar.

Deberías de darle una oportunidad, ver cualquier episodio al azar para ver si conectas con ésta.