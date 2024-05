Dentro de los muchos proyectos que ha liberado La Guerra de las Galaxias en los últimos años, uno de los que menos ruido ha hecho es Star Wars: Tales of the Empire.

Una lástima, pues Star Wars: Tales of the Empire es uno de los mejores productos que hemos tenido de la franquicia recientemente.

Ya que muestra parte algunos de los por menores dentro del Imperio Galáctico y su relación con la gente común y corriente, cómo este puede corromper o no a las personas.

Señalando que una buena parte del éxito del Emperador y su maquinaria bélica, se debió gracias personas normales que vieron en Darth Vader y compañía una salvación.

Star Wars: Tales of the Empire (Disney)

¿De qué trata Star Wars: Tales of the Empire?

En principio Star Wars: Tales of the Empire parece una serie antológica, es decir, con episodios de no más de 15 minutos que no tienen nada que ver entre sí.

Sin embargo, Star Wars: Tales of the Empire es una obra compuesta de mini historias entrelazadas de 3 capítulos cada una.

Que nos muestran la evolución de dos personajes ligadas al Imperio, su evolución dentro de este y algunas de las cosas que ocurren en su interior.

Poniéndo énfasis en cómo se unen a este, teniendo al instinto de supervivencia y la necesidad como primer pensamiento al momento de entrar en sus filas.

Star Wars: Tales of the Empire (Disney)

Algo interesante es que no nos muestra una corrupción como tal, sino un medio para sobrevivir, así como una extensión de una personalidad ya oscura en sí misma.

Esto se muestra principalmente en los primeros tres episodios, donde se sigue lo que le sucede a una joven antes, durante y después de la caída del Imperio.

Star Wars: Tales of the Empire nos muestra cómo un contexto histórico puede calar tanto en una persona, que al final hace suya toda esa corrupción.

Por otra parte, los siguientes capítulos de Star Wars: Tales of the Empire nos preguntan si en realidad una maquinaria bélica nos puede cambiar tanto hasta el punto de la no redención.

Star Wars: Tales of the Empire (Disney)

Entregando dos narrativas diferentes, sin perder el foco que es el Imperio, sin que este esté siempre presente como tal, pues aunque vemos algunas caras conocidas, las personajes son sólo una de las muchas extensiones del Emperador.

¿Cómo se ve Star Wars: Tales of the Empire?

Un problema de las series CGI es que no siempre se logra una buena calidad; afortunadamente eso no pasa en Star Wars: Tales of the Empire.

La animación en Star Wars: Tales of the Empire es de lo mejor, incluso podemos decir que es la más pulida en las series actuales de la franquicia.

Los diseños de personajes lucen muy bien, sobretodo se hace patente el paso del tiempo en las protagonistas, sin perder los rasgos que las caracterizan desde su primera presentación.

Las batallas, aunque son pocas, están muy bien ejecutadas, mostrando una fluidez pocas veces vista en este tipo de programas.

Star Wars: Tales of the Empire (Disney)

Sin olvidar los entornos, los cuales van desde un bosque en llamas, hasta un paraje nevado y una cueva congelada.

Todo perfectamente elaborado en Star Wars: Tales of the Empire, lo cual te mete de lleno a la serie y le da un realce a una trama ya de por sí bastante elaborada.

En términos del audio, Star Wars: Tales of the Empire tampoco baja en su calidad, con efectos de sonido y música que nos remiten de manera inmediata a la galaxia lejana.

Lo mismo que las voces, que empatan perfectamente con cada uno de los personajes y protagonistas, mostrando su ira, su miedo y arrepentimiento con sólo su tono vocal.

Star Wars: Tales of the Empire (Disney)

Hay que mencionar que sólo pudimos ver la serie en inglés; es casi un hecho que haya doblaje al español, pero desconocemos cuál sea el resultado de este.

¿Vale la pena Star Wars: Tales of the Empire?

Star Wars: Tales of the Empire es una serie que se disfruta bastante y cualquiera, incluso los que no son fans, la pueden ver sin problemas.

Esto gracias a que no se necesita mucho conocimiento previo, las dos historias están muy bien armadas y la corta duración de los episodios las hace muy digeribles.

El único problema de Star Wars: Tales of the Empire sería que el final de cada trama se puede sentir un tanto anticlimático, debido a que parece que no se cierra del todo el arco.

Aún así es perfecta para que le des una revisada sin problema, sobretodo ahora que se acerca el Día de Star Wars.