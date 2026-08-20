Belinda anunció a través de sus redes sociales que protagonizará una nueva serie de Prime Video basada en la vida de Florence Cassez, una ciudadana francesa acusada del secuestro de una familia en México.

En este comunicado, la artista explica que interpretar a Florence Cassez representa cumplir uno de los sueños más grandes de su trayectoria profesional.

“Muy pronto cumpliré uno de los sueños más importantes de mi carrera: interpretar a Florence Cassez en una miniserie inspirada en uno de los casos más impactantes de las últimas décadas, una historia real que conmovió a toda una nación y trascendió fronteras” Belinda

Además de actuar, Belinda desempeñará un rol fundamental como productora asociada en esta colaboración con Amazon MGM Studios, El Estudio y Tigre Pictures.

Belinda protagonizará la nueva serie de Prime Video inspirada en el caso de Florence Cassez

El anuncio oficial de que Belinda protagonizará la nueva serie de Prime Video inspirada en el caso de Florence Cassez se realizó el 20 de agosto de 2026.

Belinda dará vida a Florence Cassez en nueva serie de Prime Video (@belindapop / Instagram )

Debido a que la actriz y cantante no pudo asistir de manera presencial al evento Prime Video Presents Latinoamérica, compartió un mensaje a través de sus redes para dar la noticia en primicia.

“Antes que nada, quiero disculparme por no poder acompañarlos en persona en este gran Prime Video Presents Latinoamérica. Me habría encantado estar ahí con ustedes, pero no quería dejar pasar la oportunidad de saludarlos y, sobre todo, de compartirles una noticia muy especial” Belinda

Belinda declaró que al interpretar a Florence Cassez cumplirá “uno de los sueños más importantes” de su trayectoria profesional.

Además de asumir el papel protagónico, Belinda participará activamente como productora asociada del proyecto.

Asimismo, confirmó que el equipo detrás de cámaras contará con Daniel Krauze como escritor principal (head writer) y con Humberto Hinojosa en la dirección.

“Es un enorme honor formar parte de este proyecto, también como productora asociada, junto a Amazon MGM Studios, El Estudio y Tigre Pictures, con Daniel Krauze como head writer, Humberto Hinojosa en la dirección y un elenco extraordinario” Belinda

Describió el proyecto como “una historia compleja, profundamente humana y llena de matices”, asegurando que merece ser abordada con “sensibilidad, honestidad y respeto”.

“Es una historia compleja, profundamente humana y llena de matices, que merece ser contada con sensibilidad, honestidad y respeto. Desde el primer día he puesto todo mi corazón en este proyecto y espero que, cuando llegue el momento, pueda conmoverlos tanto como nos ha conmovido a nosotros crearla” Belinda

Esta producción consolida el éxito de Belinda en el formato de streaming tras sus recientes récords de audiencia en Prime Video con ¿Quién lo mató? (2024) y Mentiras, la serie (2025), a la par de su próximo protagónico en la serie Carlota para HBO Max.

Esto se sabe sobre la nueva serie de Prime Video inspirada en Florence Cassez que será protagonizada por Belinda

La serie de Prime Video sobre Florence Cassez es desarrollada por Amazon MGM Studios, en colaboración con las productoras El Estudio y Tigre Pictures.

Aunque Prime Video mantiene bajo reserva los detalles específicos del guion, la producción está diseñada como una miniserie dramática inspirada en hechos reales.

Se espera que la trama reconstruya los hitos más oscuros y controversiales del expediente judicial de 2005:

La detención de Cassez y su entonces pareja, Israel Vallarta, en el rancho Las Chinitas bajo acusaciones de liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”. Asimismo, se abordará el polémico montaje televisivo organizado por la Agencia Federal de Investigación (AFI), que recreó el operativo para las cámaras un día después de que ocurriera realmente.

La condena de Cassez a 60 años de prisión, que escaló a una crisis diplomática de nivel internacional entre el gobierno mexicano y el de Francia, entonces presidido por Nicolas Sarkozy.

La histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2013 que ordenó la liberación inmediata de Cassez debido a que las graves violaciones al debido proceso y los montajes de las autoridades contaminaron por completo el juicio.

El estreno de la serie está previsto para un periodo comprendido entre los años 2027 y 2028.

Hasta el momento no se han dado a conocer los actores que actuarán junto a Belinda en la nueva serie de Prime Video.