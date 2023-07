Bárbara Torres y Sergio Mayer siguen peleando en La Casa de los Famosos México. Una vez más, la actriz fue la más afectada.

A través de la transmisión 24/7 de La Casa de los Famosos México, se pudo ser testigo de la crisis que sufrió Bárbara Torres.

Esto, como consecuencia de una fuerte pelea que tuvo con Sergio Mayer -de 57 años de edad- y que no terminó bien.

Fuera de sí y víctima de una ola de emociones, Bárbara Torres rogó salir de La Casa de los Famosos México porque no puede más.

Bárbara Torres -de 52 años de edad- peleó una vez más con Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México.

Esta vez, para criticarle los “personajes” que ha desarrollado en La Casa de los Famosos México por pura conveniencia.

Todo empezó cuando Sergio Mayer, harto de la actitud de Bárbara Torres, le echó en cara que sus días adentro estaban contados.

“No me importa que esté empinada”, le respondió Bárbara Torres.

Sergio Mayer le respondió diciendo “yo no soy actor, no ando de hipócrita ni de ridículo”.

Mientras Bárbara Torres continuaba reclamando el papel de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México, él trataba de ignorar.

“Yo no soy actor, no vivo de ser actor”, le decía.

Fue tanta indiferencia de parte de Sergio Mayer, que Bárbara Torres terminó llorando en plena crisis en La Casa de los Famosos México.

Bárbara Torres no pudo controlar la crisis tras pelear con Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México.

Al respecto, la actriz comentó entre lágrimas: “No sé para que elegí estar aquí adentro (…) ya no aguanto más”.

Aunque Apio Quijano y Wendy Guevara trataban de calmarla, Bárbara Torres continuó sus ruegos para salir ya de La Casa de los Famosos México.

“Yo soy divertida, soy alegre, no me peleo con nadie (…) no puedo estar más acá adentro (…) no quiero estar más acá, me quiero ir a mi casa.”

Bárbara Torres