Bárbara de Regil llegó a coronar con Fernando Schoenwald en Secretos de Parejas poniéndo en su lugar a Bernardo Flores luego de que se ‘traumó’ con el marry, fuck, kill que jugaron.

La actriz Bárbara de Regil de 38 años de edad, volvió a dar de qué hablar en Secretos de Parejas donde tuvo que callar a Bernardo Flores cuando la vio en un sensual bikini en una cita que tuvieron.

El juego de marry, fuck, kill entre los integrantes de Secretos de Parejas se salió de control luego de que decidieron cambiar para tener citas con otras personas, siendo Bernardo Flores de 29 años de edad, quien quedó con Bárbara de Regil.

Y es que durante el juego, Bárbara de Regil dijo que elegía a Bernardo Flores para matarlo, pero él la escogió para coger.

La situación se puso tensa cuando Bernardo Flores llegó al lugar donde iba a tener la cita con Bárbara de Regil y ella estaba usando un sensual bikini en un jacuzzi adornado de forma romántica.

Fue así que en cuanto el esposo de Sury Sadai llegó le dejó claro “no vamos a coger ¡eh!”, lo que provocó un gesto de desagrado en la participante de Secretos de Parejas.

Los comentarios del actor al llegar a su cita con la actriz la hicieron quejarse en las participaciones individuales donde comentan lo ocurrido dejando claro que la mentalidad de Bernardo Flores le desagrabada.

“¿Por qué algunos hombres creen que cualquier ambiente bonito implica sexo? Como si una mujer no pudiera estar en bikini en un jacuzzi porque es llevado a otro lugar, el problema no es el lugar, sino la mentalidad de quien lo interpreta”.

Y como Bernardo Flores insistía en el “no vamos a coger”, Bárbara de Regil tuvo que dejarle claro que le faltaba mucho para poder llegar a ese paso con una mujer de su nivel.

“Bernardo [Flores] deja de decir que me querías coger, para que tú te cojas a una mujer como yo te faltan tres vidas”.

Estando en el jacuzzi en el que Bárbara de Regil y Bernardo Flores tuvieron su cita, él la sorprendió proponiéndole una escena romántica.

Según el actor, durante su plática se le ocurrió que hicieran una escena romántica super exagerada aprovechando el lugar y para divertirse un poco.

Pero Bárbara de Regil le puso los pies en la tierra a Bernardo Flores en Secretos de Parejas al decirle que no iba a suceder ni en sueños.

“No voy a hacer una escena de amor contigo, uno porque tampoco me voy a acercar a ti porque soy muy pasional, dos porque estás enfrente no de un conejo de una leona y no voy a hacer una escena romántica aquí aunque sea improvisada”.

Bárbara de Regil, actriz.