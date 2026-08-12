Apple TV+ anunció que adquirió Ascension, la nueva serie dramática de Alfonso Cuarón, producida en exclusiva para la mencionada plataforma de streaming.

Ascension forma parte del acuerdo de exclusividad que tiene Apple TV+ con la productora de Alfonso Cuarón, Esperando Filmoj, quienes anteriormente produjeron Desprecio, también del mexicano.

¿De qué tratará Ascension de Alfonso Cuarón en Apple TV+?

Ascension de Alfonso Cuarón en Apple TV+ estará inspirada en la novela “Last Days” de Adam Nevill, siendo un thriller de terror psicológico.

La historia seguirá a Rose, una documentalista y madre recién divorciada que investiga sobre una misteriosa secta del siglo XX conocida como la Iglesia de la Ascensión.

Lo que al principio parece un refugio para la crisis que atraviesa, poco a poco se convierte en algo siniestro por los secretos que dicha secta guarda tras sus enseñanzas.

Alfonso Cuarón (AFP)

De acuerdo con los mismos realizadores, la serie explorará conceptos como el mal y la inocencia, mientras plantea hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger a las personas que amamos.

Por el momento, la serie se encuentra en etapa de preproducción, por lo que no hay una fecha de estreno en Apple TV+; se espera que esté lista antes de 2030.

¿Quiénes serán los responsables de Ascension de Alfonso Cuarón en Apple TV+?

Además de contar con Alfonso Cuarón como productor y guionista, Ascension en Apple TV+ contará con Caitríona Balfe como la protagonista y otra de las productoras.

Natalie Erika James y Christian White serán showrunners y guionistas, mientras que Carlos Cuarón será otro de los escritores de Ascension en Apple TV+.

Por su parte, Gabriela Rodriguez y Richard Schwartz, de Esperanto Filmoj, serán productores ejecutivos junto con Alfonso Cuarón y Carlos Cuarón.

Steve Golin, David Levine y Zack Hayden serán productores ejecutivos por parte de Anonymous Content. Los showrunners James y White también se desempeñarán como productores ejecutivos.

Mientras que Apple Studios será el encargado de toda la filmación de la serie, como ya lo ha hecho con otros proyectos en el pasado.