Apple TV+ aumenta su precio de suscripción mensual en un 30%, pero, ¿también aplicará para México?
En octubre de 2023, Apple TV+ ya había incrementado el precio en México, de 99 pesos a 129 pesos al mes, lo que también representó un aumento del 30%.
Apple TV+ anuncia aumento de suscripción, ¿también para México?
Apple anunció un incremento del 30% en el precio de la suscripción mensual de Apple TV+ en Estados Unidos, pasando de 9.99 dólares (187.50 pesos) a 12.99 dólares (243.81 pesos).
Este cambio aplica para nuevos suscriptores; mientras que los actuales verán el aumento reflejado 30 días después de su próxima fecha de renovación.
Hasta el momento, este anuncio y aumento de precios será únicamente para Estados Unidos, sin una confirmación oficial para aplicar en México.
Sin embargo, se menciona que el aumento afectará a “ciertos mercados internacionales” -además de Estados Unidos- lo que podría incluir a México.
Por otro lado, Apple TV+ ha indicado que el precio del Plan anual y el Plan Apple One en Estados Unidos, no cambiarán, lo que podría ser una opción más económica en caso de considerar mantener la suscripción.
De aumentar el precio, ¿cuánto costará la suscripción de Apple TV+ en México?
De aumentar 30% el precio de suscripción mensual de Apple TV+ en México, ésta podría llegar a un precio mensual de 129 pesos a aproximadamente 168 pesos.
No obstante, esto es un aproximado, pues recordemos que hasta el momento, no hay un anuncio oficial de Apple TV+ para el aumento de la mensualidad para México.
¿A partir de cuándo aumentará la suscripción de Apple TV+ en Estados Unidos?
El aumento de suscripción de Apple TV+ será de manera inmediata a partir del jueves 21 de agosto del 2025 para Estados Unidos.
Este anuncio mantiene a la expectativa de un aumento de suscripción a nivel mundial.