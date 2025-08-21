Apple TV+ aumenta su precio de suscripción mensual en un 30%, pero, ¿también aplicará para México?

En octubre de 2023, Apple TV+ ya había incrementado el precio en México, de 99 pesos a 129 pesos al mes, lo que también representó un aumento del 30%.

Apple TV+ anuncia aumento de suscripción, ¿también para México?

Apple anunció un incremento del 30% en el precio de la suscripción mensual de Apple TV+ en Estados Unidos, pasando de 9.99 dólares (187.50 pesos) a 12.99 dólares (243.81 pesos).

Este cambio aplica para nuevos suscriptores; mientras que los actuales verán el aumento reflejado 30 días después de su próxima fecha de renovación.

Hasta el momento, este anuncio y aumento de precios será únicamente para Estados Unidos, sin una confirmación oficial para aplicar en México.

Sin embargo, se menciona que el aumento afectará a “ciertos mercados internacionales” -además de Estados Unidos- lo que podría incluir a México.

Por otro lado, Apple TV+ ha indicado que el precio del Plan anual y el Plan Apple One en Estados Unidos, no cambiarán, lo que podría ser una opción más económica en caso de considerar mantener la suscripción.

Apple TV+ (Apple)

De aumentar el precio, ¿cuánto costará la suscripción de Apple TV+ en México?

De aumentar 30% el precio de suscripción mensual de Apple TV+ en México, ésta podría llegar a un precio mensual de 129 pesos a aproximadamente 168 pesos.

No obstante, esto es un aproximado, pues recordemos que hasta el momento, no hay un anuncio oficial de Apple TV+ para el aumento de la mensualidad para México.

Apple TV (Unsplash)

¿A partir de cuándo aumentará la suscripción de Apple TV+ en Estados Unidos?

El aumento de suscripción de Apple TV+ será de manera inmediata a partir del jueves 21 de agosto del 2025 para Estados Unidos.

Este anuncio mantiene a la expectativa de un aumento de suscripción a nivel mundial.