Productor de Quién es la Máscara niega que Anahí -de 42 años de edad- haya filtrado la lista de famosos ocultos.

En 2024 se desató un escándalo, luego de que una revista revelara la lista de famosos que participaría en Quién es la Máscara.

Productor revela quién filtró la lista de famosos de Quién es la Máscara

Tras la filtración de los famosos que participarían en Quién es la Máscara, varios medios señalaron a Anahí como la responsable de este acto.

Anahí lo negó a través de un comunicado y tras varios meses de esta polémica, el productor de Quién es la Máscara contó quién reveló a los participantes.

Anahí (Instagram/@anahí)

Miguel Ángel Fox, productor de Quién es la Máscara, contó a Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad-

“Que una revista publique quiénes son el talento que está dentro del programa, alguien por intereses personales echa toda la caminaría de muchos, lo echa a perder” Miguel Ángel Fox

El productor de Quién es la Máscara aclara que la persona que vendió los nombres de los participantes no era parte de su producción.

“La persona que vendió esta información no era parte de mi producción, sí también alguien de mi producción fue la que dio esta información. Anah+i no tuvo nada que ver con esto” Miguel Ángel Fox

Miguel Ángel Fox aclara que Anahí no tuvo nada que ver con la filtración de información de Quién es la Máscara 2024.

“Fue gente que trabajaba en el management de Anahí, no involucraba a Anahí” Miguel Ángel Fox

El productor menciona que fue alguien de la empresa que representaba a Anahí, quien vendió la información.

A inicios del 2025, Anahí rompió su relación laboral con la empresa de Danna Vázquez tras el escándalo de Quién es la Máscara 2025.

Por lo que Danna Vázquez sería la verdadera responsable de la filtración de información de Quién es la Máscara.

Quién es la Máscara tendrá una nueva temporada a finales de 2025

A pesar de los problemas con la última temporada de Quién es la Máscara, el programa regresará a finales del 2025.

Miguel Ángele Fox reveló que las grabaciones de Quién es la Máscara 2025 iniciarán en septiembre.

“Esta producción arrancó hace tiempo, las grabaciones iniciarán en septiembre, daremos a conocer quiénes son el talento, las celebridades que formarán parte del panel” Miguel Ángel Fox

Anahí y Galilea Montijo -de 52 años de edad- no están están contempladas para la nueva temporada de Quién es la Máscara.

Omar Chaparro -de 50 años de edad- volverá a ser el conductor de Quién es la Máscara 2026 y al terminar La Casa de los Famosos México 2025 revelarán los nombres del pabel de críticos.