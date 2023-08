Tras el primer día de La Isla 2023, Anahí Izali -de 33 años de edad- lloró tras una fuerte pelea con Julio Camejo; de 50 años de edad.

La Isla 2023 ya comenzó y también los diferentes problemas con los participantes, pues Anahí Izali y Julio Camejo tuvieron una fuerte discusión.

Anahí Izali está enojada porque su equipo no la escogió como candidata a la capitanía de su grupo, razón por la cual explotó y lloró en el primer día de La Isla 2023.

La Isla: Desafío en Turquía inició con una espectacular bienvenida por el conductor Alejandro Lukini con emocionantes juegos por el territorio para obtener la capitanía.

Los 18 participantes están dispuestos a vencer los diferentes retos para permanecer en la competencia y ganar más de 2 millones de pesos.

A un día del estreno de La Isla 2023, ha comenzado a hacerse presentes las diferencias entre los participantes.

Puesto que la elección de los equipos y capitanes no ha dejado a todos contentos, lo que ha generado una fuerte discusión.

Entre ellos está Anahí Izali, quien se mostró enojada con sus compañeros al no elegirla como la capitana del grupo.

Lo que provocó que Anahí Izali explotara contra Julio Camejo, quien supuestamente la traicionó al momento de hacer la selección de los candidatos a capitanes.

“Yo vine a hacer equipo, pero si mi equipo no me quiere a mí también no se puede, que me sigan minimizando así, pues obviamente no soy parte de su equipo, yo pude haber sido la capitana pero no se pudo porque Julio se mete”

Anahí Izali