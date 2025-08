Adrián Di Monte -de 35 años de edad- rompió récords de posicionamientos en La Casa de los Famosos México, acumulando a 10 personas en su fila.

Como se esperaba, Adrián Di Monte escuchó revivir su pasado violento entre las razones de los habitantes para que salga de La Casa de los Famosos México 2025.

Reviven el pasado violento de Adrián Di Monte entre sus posicionamientos en La Casa de los Famosos México 2025

Adrián Di Monte no pudo escapar de su pasado violento en La Casa de los Famosos México 2025, especialmente estando nominado.

A la hora del posicionamiento, Adrián Di Monte escuchó cómo hablaron entre líneas del escándalo que protagonizó con Sandra Itzel.

Dalilah Polanco -de 47 años de edad- y Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad, fueron los únicos habitantes que hicieron referencia directa al pasado de Adrián Di Monte.

“No puedo hacer oídos sordos a algo que me perturbó y no me ha permitido convivir libremente contigo”, expresó la actriz.

“Por lo que vi fuera que andabas medio funadillo en TikTok, por eso voto por ti, por el hate”, dijo el influencer.

Por su parte, el resto de participantes de La Casa de los Famosos México 2025 le hizo ver a Adrián Di Monte que se está quedando corto en el reality.

#AldoDeNigris se posiciona contra a @AdrianDiMonte y le habla de corazón en #LaCasaDeLosFamososMx 🙈🙊 pic.twitter.com/JIhURCHcGy — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 4, 2025

El largo posicionamiento de Adrián Di Monte terminó con Galilea Montijo destacando que el actor había roto récord.

Y es que, por primera vez en La Casa de los Famosos México 2025, un nominado enfiló a 10 personas detrás de él en el posicionamiento.

Posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

Adrián Di Monte sabe que lo nominaron en La Casa de los Famosos México 2025 por ser violento en el pasado

A Adrián Di Monte no le sorprendió estar nominado desde la primera semana de La Casa de los Famosos México 2025.

Y tampoco le resultaría extraño ser el menos votado y, por tanto, eliminado del reality show.

“Mucha gente se llevó una idea de mí por una relación de mi pasado”, reveló Adrián Di Monte cuando le preguntaron por qué cree que fue nominado.

“Yo afectivamente soy responsable de todos mis errores, he crecido de ellos, he madurado (…) dije cosas en el momento de una discusión que nunca tuve que decir ni me representa.” Adrián Di Monte

Finalmente, Adrián Di Monte aprovechó las cámaras de La Casa de los Famosos México 2025 para victimizarse y negar ser un violentador de mujeres.

“Yo no tengo nada que explicar, amo a las mujeres, jamás en la vida le he puesto un dedo encima a una mujer, ni lo haré.” Adrián Di Monte

"Mucha gente se llevó una idea de mí, por una relación en mi pasado", @AdrianDiMonte menciona la razón por la que él cree que quedó nominado en #LaCasaDeLosFamososMx 🫤😰 pic.twitter.com/cAAqqxFjMH — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 4, 2025

Adrián Di Monte se queda una semana más en La Casa de los Famosos México 2025

Los votos del público hablaron. Adrián Di Monte se queda una semana más en La Casa de los Famosos México 2025.

Olivia Collins -de 67 años de edad- giró en el carrusel con Adrián Di Monte, siendo la actriz quien salió al exterior a una semana del reality show.

Fue su hija, Olivia García Patto, quien la recibió afuera de La Casa de los Famosos México 2025.