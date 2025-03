A través de Deadline, se ha confirmado que Max ya tiene a su gigante Hagrid para la serie de Harry Potter.

Siendo el actor británico Nick Frost, de 52 años de edad, el elegido para dar vida a Hagrid en la serie de Harry Potter para Max.

Mismo que se suma a la lista de actores que estarán interpretando a los personajes de Harry Potter en la serie sobre la historia escrita por J.K Rowling, de 59 años de edad.

Hagrid (Tomada de video.)

Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter para Max

Tras los rumores de negociaciones, se ha confirmado que el actor y comediante Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter para Max.

Con lo que Nick Frost como Rubeus Hagrid en la serie de Harry Potter se suma a:

John Lithgow de 79 años, como Albus Dumbledore

Janet McTeer de 63 años, como la profesora Minerva McGonagall

Paapa Essiedu de 34 años, como Severus Snape

Noticia que se revela luego de que se dijera que Nick Frost estaba siendo parte del casting de Max y HBO.

Además de que el propio actor inglés Nick Frost alimentó los rumores, tras una publicación en su perfil de Instagram.

Luego de que Nick Frost compartiera en sus historias una imagen en la que escribió “está sucediendo, está sucediendo realmente”.

Además de que Nick Frost comenzó a seguir los perfiles de sus compañeros de reparto en la serie de Harry Potter en Max, John Lithgow y Paapa Essiedu en esta misma red social.

Nick Frost será quien dé vida a Hagrid en la serie de Harry Potter para Max (@friedgold)

Nick Frost, el nuevo Hagrid para la serie de Harry Potter

Ante las polémicas y críticas que el cast de la serie Harry Potter ha recibido, el actor Nick Frost, el nuevo Hagrid no se salva de ella.

Pues pese a que a la mayoría de los fans les agrada la idea de ver al famoso comediante inglés Nick Frost como el gigante y guardián de las llaves de Hogwarts, Hagrid.

Las críticas a Nick Frost son sobre que no podrá superar a Robbie Coltrane (1950-2022), actor que dio vida a Hagrid en las películas de Harry Potter.

Críticas a las que Nick Frost no ha podido responder, pues hasta ahora ni Max, ni HBO han lanzado el comunicado en forma para revelar el cast de la serie.

Sin embargo, entre los internautas defensores de Nick Frost resaltan el trabajo del actor quien es conocido por sus frecuentes colaboraciones con Simon Pegg,de 55 años.

Colaboraciones de Nick Frost que incluyendo películas Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul and The World’s End y la serie de comedia sobrenatural Truth Seekers.