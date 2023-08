Pese a que están a un mes de ofrecer un concierto en la Ciudad de México, Yahritza y Su Esencia dieron declaraciones por la que sus propios fans los están tundiendo.

Hace seis meses, Yahritza y Su Esencia declararon que la comida de Washington, el sitio donde crecieron, es “mejor que la de México” y se quejaron del ruido de la CDMX.

Y aunque el tema se pudo haber superado, Yahritza y Su Esencia volvieron a hablar mal de México y esta vez, los fans no se las perdonaron, pero para nada.

Yahritza y Su Esencia se están llevando la tundida de su vida, pues sus más recientes declaraciones contra México, han generado el odio de sus fans, que gran parte son mexicanos.

Yahritza y Su Esencia, es una agrupación de hermanos, integrada por:

Los tres hermanos están siendo tundidos en redes sociales, debido a la forma en que se están expresando sobre México y la CDMX, aunque tienen padres mexicanos.

Y es que Yahritza y Su Esencia, tienen nacionalidad mexicana por sus padres, aunque nacieron y toda la vida han vivido en Washington, Estados Unidos.

Esto ha llevado a que la agrupación esté siendo tundida en redes sociales, por las declaraciones que dieron hace 6 meses sobre la comida mexicana y hace unos días por decir “no me gusta la CDMX”.

Hace 6 meses, tuvieron una entrevista con ‘Soy Grupero’, medio de comunicación para el que dieron los motivos por los que la CDMX, no les gusta; el ruido y la comida.

“Yarhitza: Sí me gusta, está bonito, pero no me gusta que cuando me levanto o me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas.

Armando: No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de Washington, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno.

Jairo: Para mi también es la comida porque soy bien delicado, solo como pollo sin picante. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar”.

Yahritza y Su Esencia.