A Yahritza y Su Esencia no le para el hate, este miércoles 6 de septiembre tendrá concierto en México, hizo sold out y sus retractores no están soportando.

Aunque ya pasaron varias semanas de que Yahritza y Su Esencia fueran tundidos por sus palabras sobre México y su comida, los haters siguen sin perdonar.

Pero ahora a los que no perdonan son a los mexicanos de Monterrey, pues fue esta fecha donde Yahritza y Su Esencia logró hacer sold out para su concierto.

Yahritza y Su Esencia hace sold out en su concierto para México; Monterrey sí quiere oír “Frágil”

A través de un post en Instagram, la cuenta patrocinadora ‘Apodaca Group’, dio a conocer que Yahritza y Su Esencia logró sold out para una fecha en México; la de Monterrey.

Este miércoles 6 de septiembre, Yahritza y Su Esencia tiene programado un concierto en el Foro Tims, ubicado al interior de Pabellón M, de Monterrey.

Pues aunque hace algunos días seguían sin agotar entradas, para el 5 de septiembre, ‘Apodaca Group’, ya había anunciado el sold out de la agrupación.

Yahritza y Su Esencia logran sold out en su concierto en México. (@apodacagroup / Instagram)

Y es que efectivamente, al entrar a la página de boletería, que es Ticketmaster, ya no aparecen boletos disponibles para dicho evento.

Sin embargo, parece que Yahritza y Su Esencia están tratando de evitarse más hate, pues no han compartido este logro en sus redes sociales oficiales.

Yahritza y Su Esencia logra sold out en su concierto en México y haters no están soportando

Yahritza y Su Esencia logró hacer sold out en su primera fecha en México, concierto que se llevará a cabo en Monterrey, cosa que a sus haters les toca soportar.

Usuarios de Instagram, están que no se creen el que Yahritza y Su Esencia haya logrado agotar entradas en México, pese a lo que dijeron sobre el país y su comida.

Un sin fin de comentarios dejan ver que los haters de la agrupación, creían que no se merecían el sold out.

“En buen pedo ¿quién compró entradas? Yo soy bien delicado, yo no voy a esos conciertos. Después de todo lo que dijo, aún así quieren ir?”. Usuarios de Instagram.

Haters no pueden creer que Yahritza y Su Esencia, lograran sold out en México. (Usuarios de Instagram / Captura de pantalla)

Sin embargo, hay quienes consuelan su dolor sobre el éxito de Yahritza y Su Esencia, apuntando a que el Foro Tims, que es donde agotó las entradas, solo tiene cupo de 500 personas.

“Llenaron un lugar de 500 personas porque un lugar de más capacidad no iban a poder”. Usuario de Instagram.

Haters creen que Yahritza y Su Esencia logró sold out, porque es poca gente. (usuario de Instagram / Captura de pantalla)

Cabe destacar que Yahritza y Su Esencia aún tienen más fechas programas en México y no han logrado el sold out: