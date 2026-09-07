Insulini y los Espantasuegras están por llegar con un concierto que promete en el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que prepárate para conseguir tus entradas que ya les tenemos todos los detalles de fecha, boletos y preventa para ver en concierto a Insulini y los Espantasuegras en el Lunario:

Fecha: Domingo 6 de diciembre 2026

Sede: Lunario del Auditorio Nacional, Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Preventa Banamex: 9 de septiembre 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Auditorio Nacional: 10 de septiembre a partir de las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Tipo de Boletos:

General

Insulini y los Espantasuegras en el Lunario: fecha, boletos y preventa (Ocesa )

Insulini y los Espantasuegras llegan al Lunario con sus mejores cumbiones

El Lunario será la sede para los mejores cumbiones en concierto que prometen Insulini y los Espantasuegras.

Para los fans, la preventa de boletos para ver a Insulini y los Espantasuegras tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.