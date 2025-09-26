La cantante y también actriz mexicana de 67 años de edad, Rocío Banquells llega este 26 de septiembre al Teatro Metropólitan en concierto.

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Posible setlist para el concierto de Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan del 26 de septiembre

Con ello, se espera que los posibles temas del setlist de canciones para el concierto de Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan sea: