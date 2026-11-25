Vans Warped Tour México regresa en 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estas son las fechas y preventa de los boletos del festival.

Tras varios rumores se confirmó la siguiente edición de Vans Warped Tour México 2027 los días:

Fechas: sábado 11 y domingo 12 de septiembre de 2027

Preventa Banamex: 3 de diciembre a las 2:00 p.m.

Venta general: 4 de diciembre a las 2:00 p.m.

Boletera: Ticketmaster

Vans Warped Tour México 2027: precio de los boletos para el Autódromo Hermanos Rodríguez

Se confirmó la segunda edición de Vans Warped Tour México 2027 para el 11 y 12 de septiembre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El precio de los boletos se dará a conocer en la preventa, la cual se realizará el 3 de diciembre en Ticketmaster.

Los boletos se venden por abonos y el precio varía según la fase; el acceso general tendría un precio entre 2,600 y 3,700 pesos.

Mientras que el Abono plus estaría entre 4,419 y 5,800 pesos más cargos de servicio.

Vans Warped Tour México 2027 (X/@WarpedMexico)

Vans Warped Tour México 2027 no ha revelado su cartel

Como cada festival, Vans Warped Tour México 2027 dará a conocer su cartel días después de la venta de boletos, por lo que se podría revelar hasta inicios de 2027.

En la edición anterior, Vans Warped Tour México 2027 tuvo entre su line up a: