Mon Laferte anunció un concierto en el Estadio GNP Seguros para 2027. A continuación te mostramos fecha, preventa y precio de los boletos.

Femme Fatale Tour de Mon Laferte llega a la CDMX en 2027 con estos detalles sobre el evento:

Fecha del concierto: sábado 22 de mayo de 2027

Lugar: Estadio GNP Seguros CDMX

Venta Beyond: 26 de noviembre a las 9:00 a.m.

Preventa priority: 27 de noviembre a las 9:00 a.m.

Preventa Banamex: lunes 30 de noviembre a las 2:00 p.m.

Venta General: 1 de diciembre a las 2:00 p.m.

Mon Laferte en el Estadio GNP Seguros: precio de los boletos

Tras el éxito con su gira Femme Fatale Tour, Mon Laferte anunció dos conciertos más en la CDMX y Guadalajara.

Mon Laferte dará un concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX el sábado 22 de mayo de 2027; la venta de boletos será a través de Ticketmaster.

Mon Laferte tendrá un concierto en el Estadio GNP Seguros CDMX (X/@ocesa_total)

El precio de los boletos se dará a conocer una vez que se realice la primera preventa, pero se estima que tengan un costo entre 780 y 2,600 pesos, más recargos.

Tras un año lleno de lanzamientos musicales, apariciones en festivales y participaciones en premiaciones, Mon Laferte ya tiene fechas para el 2027 y decidió que México fuera de las primeras ciudades en visitar.

Mon Laferte anuncia dos conciertos más en México

Femme Fatale Tour de Mon Laferte tendrá dos conciertos en México el 2027:

Estadio GNP Seguros CDMX: 22 de mayo de 2027

Coliseo GNP Seguros: 29 de mayo de 2027

Los fans de Mon Laferte se mostraron emocionados por las próximas fechas y la cantante promete nuevas sorpresas.