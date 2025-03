Esta es la letra completa de “Una nada más” de Los Ángeles Azules y Kenia Os.

Los Ángeles Azules continúan reinventándose y ahora lo hicieron de la mano de Kenia Os -de 25 años de edad- con el nuevo sencillo “Una nada más”.

Este tema marca su primera colaboración musical, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

“Una nada más” se trata de una explosión de frescura y ritmo, fusionando la esencia de Los Ángeles Azules con la energía de Kenia Os, una de las artistas más influyentes de la actualidad.

Cumbia, pasión y una letra que llegará directo al corazón de todos los fans de Kenia Os y Los Ángeles Azules.

“Una nada más” de Los Ángeles Azules y Kenia Os (Especial / Captura de pantalla)

Letra de “Una nada más” de Los Ángeles Azules y Kenia Os

A continuación, te presentamos la letra completa de “Una nada más” de Los Ángeles Azules y Kenia Os:

“Miéntenle

Dile que no me hablas, dile que no me ves

Que solo estás con ella y así estás bien

Qué tú mientes muy bien

Y mírame

Qué por mucha carita que pongas, yo también

Puedo avivar el fuego que un día se fue

Pero, para volver

Solo sería una noche, me prometí de nuevo

Una, nada más, una, nada más

Y otra, y otra vez caímos

Otra noche repetimos

Una, era una

Una, nada más, una, nada más

Y otra, y otra vez caímos

Otra vez pasó lo mismo

Una nada más, pero eso no fue así(Eso no fue así)

Porque, según yo (Dios me lo perdone)

Según yo, solo era una noche

Una, nada más, pero me mentí

Solo sería una noche, me prometí de nuevo

Una, nada más, una, nada más

Y otra, y otra vez caímos

Otra noche repetimos

Una, era una

Una, nada más, una, nada más

Y otra, y otra vez caímos

Otra vez pasó lo mismo

Una nada más, pero eso no fue así(Eso no fue así)

Porque según yo (Dios me lo perdone)

Según yo, solo era una noche

Una, nada más, pero me mentí

De Iztapalapa para el mundo

¡Vamos a gozar! Cumbia"

Video oficial de “Una nada más” de Los Ángeles Azules y Kenia Os

“Una nada más”, colaboración de Los Ángeles Azules y Kenia Os, está causando sensación entre los fans y amantes del género.

La canción es una cumbia de tintes románticos que explora la intensidad de un amor fugaz, con una letra que promete convertirse en el hit del año.

La historia de “Una nada más” se desarrolla dentro de una cabina de fotos, capturando momentos de conexión entre Kenia Os y Los Ángeles Azules.

El video oficial de “Una nada más” fue lanzado en Youtube, y muestra a Kenia Os en un vestido dorado bailando con la agrupación.