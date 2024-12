Ya llegó el día; hoy jueves 5 de diciembre podrás hacer tu pre registro para asistir al Tomorrowland 2025.

Tomorrowland es el festival de música electrónica número 1 a nivel mundial en Bélgica. Éste es organizado por We Are One World y se calcula que anualmente acuden más de 400 mil personas de casi 200 nacionalidades distintas.

Así que si estás pensando en ir al Tomorrowland 2025, apresúrate en hacer tu pre registro hoy 5 de diciembre y poder adquirir tus boletos antes que nadie.

¿Dónde se hace Tomorrowland 2025? Así puedes registrarte desde hoy 5 de diciembre para asistir al evento

Tomorrowland es un festival de música electrónica que se celebra anualmente en la localidad de Boom, Bélgica.

Para poder adquirir tus boletos, tendrás que hacer un pre registro hoy jueves 5 de diciembre a partir de las 8:00 am. de la Ciudad de México.

Este pre registro es de suma importancia, debido a que si eres de las primeras 20 personas de cada país en acceder, tendrás la posibilidad de comprar 4 boletos antes de la pre venta y de la venta general.

Esto quiere decir, que podrás adquirir tus boletos antes que cualquier otra persona.

Así puedes registrarte desde hoy 5 de diciembre para asistir al Tomorrowland 2025:

Debes tener creada una cuenta en (my.tomorrowland.com) y pre-registrarse; ya que es un paso obligatorio para poder comprar boletos. Si logras entrar, sólo tienes 7 minutos para completar la compra. Pasados los 7 minutos, si no pagaste nada, te sacará de la página. Durante la compra, pedirán datos del Main Buyer y los datos de esta persona deben ser los tuyos o de alguien que asista al festival. Te pedirán los datos de pago; éstos pueden ser de cualquier persona ya que puedes comprar los boletos con cualquier tarjeta. Si fuiste afortunado y lograste comprar boletos, te llegará un correo de Paylogic En este correo tendrás un link que te permitirá realizar la personalización de tu entrada al festival.

Pre registro Tomorrowland 2025 (captura de pantalla)

Fechas de venta de boletos para Tomorrowland 2025

Si no pudiste comprar boletos en el pre registro para asistir al Tomorrowland 2025, no te preocupes, pues habrá más fechas durante el año para poder adquirir entradas:

Pre venta especial: 16 de diciembre 2025

Global Journey Travel Packages: 18 de enero de 2025

WorldWide Pre-Sale: 25 de enero de 2025

WorldWide Ticket Sale: 1 de febrero de 2025

Tomorrowland 2024 (Tomorrowland Twitter @tomorrowland)

¿Cuándo será Tomorrowland 2025?

Tomorrowland anunció sus fechas oficiales para 2025, siendo en dos fines de semana:

Primer fin de semana: 18 al 20 de julio de 2025

Segundo fin de semana: 25 al 27 de julio de 2025

Asimismo, la temática de este año, se trata de ORBYZ, que todo apunta a que será una combinación del hielo, el fuego y criaturas.